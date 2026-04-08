Mombasiglio, ritardi e mancate consegne dei presidi sanitari per gli anziani

Messi all'angolo. Così si sentono i residenti del comune di Mombasiglio dove, in questi giorni, sono arrivate numerose segnalazioni di ritardi e mancate consegne dei presidi sanitari per l'igiene di anziani e fragili.

Il sindaco, Basilio Buzzanca, ha preso in mano la situazione scrivendo una segnalazione alla Regione Piemonte: " Si tratta di un grave disservizio che sta colpendo le fasce più deboli della popolazione. In molti mi hanno segnalato la mancata consegna dei presidi sanitari (nello specifico pannoloni) destinati a persone anziane e malate. La situazione appare paradossale: in alcuni casi, i registri indicherebbero consegne avvenute già a partire dal 22 gennaio scorso, ma i diretti interessati sostengono di non aver mai ricevuto nulla".

"Si tratta di persone anziane già disagiate a causa di malattie e avanzata età - evidenzia il primo cittadino -, spesso con pensioni minime che non bastano nemmeno a comprare l'occorrente per una dignitosa sopravvivenza. L'aggravio di spesa per dover acquistare autonomamente questi prodotti sta mettendo in seria difficoltà molte famiglie del territorio, costrette a sopperire di tasca propria a un servizio che dovrebbe essere garantito dal sistema sanitario regionale".

Il Comune ha chiesto ufficialmente alla direzione competente di sollecitare la società incaricata della distribuzione, affinché venga effettuata una verifica rigorosa sulle consegne e si garantisca che i plichi arrivino effettivamente agli aventi diritto.

L'amministrazione comunale ha già fornito un elenco di nominativi coinvolti dal disservizio e ha assicurato che continuerà a monitorare la situazione, restando a disposizione per ulteriori provvedimenti qualora il problema non venisse risolto tempestivamente.