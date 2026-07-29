Monesiglio celebra i 50 anni della Croce Rossa Italiana: due giorni di eventi dedicati alla solidarietà

Un importante traguardo da festeggiare insieme alla comunità. Il Comitato Territoriale della Croce Rossa Italiana di Monesiglio celebra i suoi 50 anni di attività con un ricco programma di iniziative in calendario sabato 8 e domenica 9 agosto, due giornate dedicate ai volontari, ai cittadini e ai valori che da mezzo secolo contraddistinguono l'azione della Croce Rossa sul territorio.

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 8 agosto con il Tour delle Panchine C.R.I., un'iniziativa simbolica che vuole testimoniare la presenza e l'impegno della Croce Rossa nelle comunità dell'Alta Langa e della Valle Bormida. Il ritrovo dei mezzi è previsto alle ore 8 in piazza del Comune di Monesiglio, mentre alle 8.30 partirà la sfilata inaugurale che accompagnerà l'inaugurazione delle panchine donate dalla C.R.I. ai Comuni coinvolti. Il percorso attraverserà Gottasecca, Prunetto, Levice, Gorzegno, Torre Bormida, Bosia, Cravanzana, Feisoglio, Niella Belbo, Mombarcaro e Camerana, in un viaggio che unirà idealmente il territorio nel segno della solidarietà e del volontariato.

La giornata di domenica 9 agosto, intitolata "Volontari in festa!", sarà il momento centrale delle celebrazioni. Il programma inizierà alle ore 9 con l'accoglienza dei partecipanti e la colazione di benvenuto presso la sede della Croce Rossa di Monesiglio. Seguiranno l'alzabandiera, alle 9.45, e la Santa Messa dedicata a tutti i volontari, alle ore 10. Alle 11 il centro storico ospiterà la tradizionale sfilata dei volontari accompagnata dalla prestigiosa Fanfara Nazionale della Croce Rossa Italiana, uno dei momenti più attesi dell'intera manifestazione.

Al termine della sfilata verrà inaugurato il nuovo parco dedicato alla Croce Rossa Italiana e la panchina C.R.I. di Monesiglio. Le celebrazioni proseguiranno quindi a Saliceto, dove alle 12.15 sarà inaugurata un'ulteriore panchina commemorativa, seguita dal pranzo conviviale presso il Parco del Castello. Nel pomeriggio, alle 15.30, la Fanfara Nazionale offrirà un concerto aperto al pubblico, accompagnato da visite guidate al Castello di Saliceto, per concludere due giornate all'insegna della storia, della musica e della condivisione.

Un compleanno importante che guarda al passato con gratitudine e al futuro con lo stesso entusiasmo e la stessa volontà di essere un punto di riferimento per il territorio.