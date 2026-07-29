Asm Fossano, bilancio 2025 approvato all'unanimità: il Consiglio premia una gestione solida

L'approvazione all'unanimità del bilancio d'esercizio 2025 dell'Azienda Speciale Multiservizi (ASM) di Fossano, da parte del Consiglio comunale di Fossano, rappresenta un risultato che va ben oltre il semplice adempimento amministrativo. ASM è la società interamente partecipata dal Comune che gestisce servizi fondamentali per la comunità, dalle farmacie comunali ai servizi educativi per l'infanzia, con una forte attenzione alla propria missione sociale.

Il voto unanime dell'assemblea cittadina è la dimostrazione di come il lavoro svolto dall'Azienda abbia saputo conquistare la fiducia dell'intero Consiglio comunale, che ha riconosciuto, senza distinzioni tra maggioranza e minoranza, la solidità della gestione e il valore dei servizi offerti alla città.

Nel corso della seduta del Consiglio comunale di Fossano del 27 Luglio, il bilancio è stato approvato con il voto favorevole di tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza. Un risultato non scontato, accompagnato da numerosi interventi di apprezzamento nei confronti del lavoro svolto da ASM e della gestione portata avanti nel corso del 2025, che hanno sottolineato comunque l'indispensabile attenzione all'equilibrio dei conti.

Un anno certamente non semplice. L'aumento dei costi, il rinnovo dei contratti, la difficoltà nel reperire farmacisti e un contesto economico complesso avrebbero potuto mettere in difficoltà l'attività di ASM. Nonostante questo, l'Azienda ha continuato a garantire tutti i servizi, mantenendo l'equilibrio economico e amministrando con attenzione le risorse pubbliche.

I numeri raccontano una gestione prudente e responsabile. A fronte di una previsione di 435 mila euro per i costi sociali inserita nel Piano Programma, il contributo effettivamente richiesto al Comune è stato di 375 mila euro, circa 60 mila euro in meno rispetto a quanto preventivato. Un risultato ottenuto senza ridurre la qualità dei servizi educativi e sociali offerti ai cittadini. Il bilancio si chiude inoltre con un utile di 4.093 euro, che verrà interamente accantonato a fondo di riserva per rafforzare ulteriormente la solidità patrimoniale dell'Azienda.

Ma il dato che più di tutti è emerso durante il dibattito consiliare è stato un altro.

Nel suo intervento, l'Amministratore Unico Ivan Damilano ha scelto volutamente di non mettere al centro la propria figura, ma le persone che ogni giorno rendono possibile il funzionamento di ASM. Il Direttore Generale, i direttori delle farmacie, le farmaciste e i farmacisti, le educatrici, il personale ausiliario, il personale amministrativo e tutti i collaboratori sono stati indicati come il vero patrimonio dell'Azienda.

Una scelta che non rappresenta soltanto un ringraziamento, ma un preciso modello di gestione.

Fin dal suo insediamento, infatti, Damilano ha voluto costruire un'organizzazione nella quale il valore non fosse concentrato su una sola figura, ma distribuito all'interno di una squadra. L'obiettivo è stato quello di creare un ambiente capace di valorizzare le competenze, responsabilizzare le persone, favorire la collaborazione tra tutti i settori dell'Azienda e condividere gli obiettivi. Una leadership fondata non sul comando, ma sulla partecipazione e sul lavoro di squadra.

È probabilmente questo il messaggio che il Consiglio Comunale ha colto durante la discussione del bilancio. Al di là dei numeri, è emersa una visione di ASM come patrimonio della città, fatto prima di tutto di professionalità, competenze e persone.

Significativo, in questo senso, anche l'intervento dell'assessore alle Società Partecipate, Gianfranco Dogliani, che ha espresso un convinto apprezzamento per il lavoro svolto dall'Azienda e ha invitato il Consiglio comunale a sostenere il bilancio, evidenziando come i risultati raggiunti siano il frutto di una gestione seria, equilibrata e orientata al bene della comunità, invito che è stato accolto all'unanimità.

"Desidero innanzitutto ringraziare tutto il Consiglio comunale per aver approvato all'unanimità il rendiconto 2025 dell'Azienda Speciale Multiservizi." Interviene l'Assessore Gianfranco Dogliani. "Si tratta di un segnale importante, che rappresenta un riconoscimento trasversale al lavoro svolto dall'Azienda e ai risultati raggiunti in questi anni. Un apprezzamento che, prima ancora di emergere in Consiglio, è sempre stato testimoniato concretamente dai cittadini: dai clienti delle farmacie comunali ai tanti bambini e alle loro famiglie che ogni giorno usufruiscono dei servizi all'infanzia. Questo consenso nasce dalla qualità del lavoro svolto quotidianamente. Il merito va all'Amministratore Unico Ivan Damilano, al Direttore Generale Tiziana Pelazza e a tutti i 39 dipendenti di ASM, che con professionalità, competenza e spirito di servizio contribuiscono ogni giorno alla crescita dell'Azienda. Il loro impegno si traduce in servizi di altissima qualità, senza mai perdere di vista quella funzione sociale che una realtà interamente pubblica, partecipata al 100% dal Comune di Fossano, ha il dovere di garantire a tutta la comunità, con particolare attenzione alle persone e alle famiglie più fragili."

L'approvazione unanime assume così un valore che va oltre il semplice voto favorevole. Rappresenta il riconoscimento di un'Azienda che, pur operando in un contesto complesso, ha saputo coniugare equilibrio economico, responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche e attenzione costante ai servizi rivolti ai cittadini.

Perché, come è emerso con chiarezza durante il Consiglio Comunale, i bilanci raccontano i numeri. Ma sono le persone a costruire ogni giorno il valore di un'Azienda pubblica.