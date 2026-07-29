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Eventi | 29 luglio 2026, 19:02

Cuneo, 90 anni dalla piscina all’aperto: una mostra racconta la storia dello Stadio del Nuoto

Una galleria fotografica ripercorre l’inaugurazione del 28 giugno 1936 e l’evoluzione di un luogo diventato negli anni punto di riferimento per sport, socialità e comunità, fino a guardare alle nuove forme di turismo di prossimità. La mostra aprirà venerdì 7 agosto alle 9

Cuneo, 90 anni dalla piscina all’aperto: una mostra racconta la storia dello Stadio del Nuoto

Un'intera galleria fotografica dedicata all'"inaugurazione piscina scoperta di Cuneo 28 giugno 1936". Ora il racconto passa alle immagini.

Un viaggio nella storia di quello che oggi è diventato lo Stadio del Nuoto di Cuneo, dove campioni olimpici con i loro allenamenti hanno contribuito a portarlo alla ribalta nazionale, ma anche ospitando gare e competizioni di rilievo è diventato negli anni sempre di più un riferimento.

In quel luogo dove sport, intrattenimento e altruismo si intrecciano e confermandosi un ritrovo sano per tante e tutte le generazioni. Con la piscina aperta è stato visto del potenziale nel territorio, nella comunità che frequentava la struttura, volendo rispondere a nuove logiche di turismo di prossimità, nuove formule di offerta per i cuneesi.

In occasione dei 90 anni dalla prima piscina scoperta da 50 metri, la mostra aprirà al pubblico venerdì 7 agosto alle 9.

Sara Aschero

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