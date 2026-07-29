Savigliano: Never Ending Weekends, esordio vincente

Va in archivio la prima edizione dei Never Ending Weekends, il nuovo titolo nel panorama degli eventi saviglianesi che per l'intero mese di luglio ha animato il parco Graneris con momenti dedicati allo yoga, al benessere, alla cultura, alla musica, al cinema e allo svago, registrando un grande successo di pubblico in tutti gli appuntamenti.

Pubblico che non ha fatto mancare la propria presenza anche agli eventi di Never Ending Summer: dai momenti musicali in area fieristica con Mario Biondi, Artie 5ive e We love 2000, fino all'incontro con il giornalista sportivo Fabrizio Romano, venerdì sera sotto l'Ala di piazza del Popolo.

«È stato un palinsesto variegato a livello di tematiche e a livello di location – commenta l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano – ed i risultati raggiunti non possono che lasciarci soddisfatti, sia per quanto riguarda la partecipazione, sia dal punto di vista dei contenuti. Abbiamo raggiunto l'obiettivo principale che ci eravamo prefissati, ovvero "accendere" l'estate saviglianese con numerose occasioni di diverso registro, capaci di attirare pubblico saviglianese e non solo. Ciò usufruendo anche del parco Graneris, una meraviglia che abbiamo il privilegio di avere in città».

«L'auspicio – aggiunge Mulassano – è che i Never Ending Weekends diventino un appuntamento fisso anche per le prossime estati saviglianesi».



