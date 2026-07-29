Farigliano, “Omero e dintorni ”: al via la 6ª edizione de "I racconti della quercia" [FOTO]

"I racconti della quercia" è arrivato alla sesta edizione e quest’anno avrà il titolo “Omero e dintorni ”.

Lo spettacolo come sempre sarà a Farigliano in località Sarmenga sabato 1 agosto alle ore 21,15 ( in caso di pioggia sarà sabato 02 agosto alla stessa ora ) ingresso libero , eventuali offerte saranno devolute alla ricerca del centro Irccs di Candiolo .



Gli organizzatori sono molto orgogliosi di aver contribuito alla ricerca dell’istituto di Candiolo negli ultimi anni con vari spettacoli , cosa che li sprona a continuare su questa strada. La magia dello spettacolo, ai piedi di un meraviglioso albero secolare, viene suggerita dalla narrazione di Barbara Airaldi , Edoardo Baricalla, Elma Casetta, Ilva Fontana e Patrizio Gerbino , accompagnati dalla danza aerea della “ Pole Dance Virtude Alba “e “Danzandeor Asd e dalle ballerine di Danza Centro Sportivo Val Maira e dalla musica di Catherine Keating e Massimo Cagnassi.

Artisti di tutta la provincia a sostegno della ricerca per fare sì che il cancro venga combattuto con sempre nuove e affilatissime armi.

Gli organizzatori rivolgano un ringraziamento particolare alla fondazione Crc "che ci ha permesso di fare questo evento, al Comune di Farigliano per il sostegno anche logistico , ai “Nonni Viglile”, alla Pro loco e a tutti quelli che ci hanno aiutato e ci sosterranno con la loro presenza" .