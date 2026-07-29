A Castelmagno il seminario Uncem dedicato ai "Percorsi di Pace"

Il Santuario di Castelmagno ospiterà sabato 1° agosto, con inizio alle 10.30, il seminario promosso da UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani dal titolo "Percorsi di Pace. Vedersi Nuovi. Come territori, Enti locali e comunità devono generare dialogo, unione e fiducia".

L'iniziativa si propone come un momento di confronto e approfondimento sui temi della pace, della coesione sociale e del ruolo delle comunità locali nella costruzione di relazioni fondate sul dialogo e sulla collaborazione. Il seminario è aperto al pubblico e si svolgerà anche in memoria di Lido Riba, storico presidente di UNCEM, nell'anniversario della sua scomparsa.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Alberto Bianco, sindaco di Castelmagno, e di Lorenzo Bono, presidente dell'Unione Montana Valle Grana.

Il programma prevede gli interventi di don Sebastiano Carlo Vallati, vicario generale della Curia diocesana di Cuneo-Fossano, Flavia Risso, consigliere di Stato e assistente di studio presso la Corte costituzionale, Emiliano Riba, avvocato, Paola Vercellotti, componente della Giunta nazionale UNCEM, Roberto Colombero, presidente di UNCEM Piemonte, Marco Gallo, assessore regionale alla Montagna e alle Foreste, Giovanni Teneggi di Confcooperative e Franco Revelli, presidente dell'ACI Cuneo.

L'appuntamento intende offrire un'occasione di riflessione sul contributo che i territori montani, gli enti locali e le comunità possono dare alla promozione della pace e della fiducia reciproca, valorizzando il dialogo come strumento per affrontare le sfide del presente e rafforzare la coesione delle aree interne.