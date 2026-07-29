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Eventi | 29 luglio 2026, 15:04

A Castelmagno il seminario Uncem dedicato ai "Percorsi di Pace"

Sabato 1° agosto al Santuario amministratori, esperti e rappresentanti delle istituzioni si confronteranno sul ruolo di territori, enti locali e comunità nella costruzione del dialogo e della fiducia. L'iniziativa ricorda il presidente Lido Riba

Il seminario si svolge presso il Santuario di Castelmagno

Il seminario si svolge presso il Santuario di Castelmagno

Il Santuario di Castelmagno ospiterà sabato 1° agosto, con inizio alle 10.30, il seminario promosso da UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani dal titolo "Percorsi di Pace. Vedersi Nuovi. Come territori, Enti locali e comunità devono generare dialogo, unione e fiducia".

L'iniziativa si propone come un momento di confronto e approfondimento sui temi della pace, della coesione sociale e del ruolo delle comunità locali nella costruzione di relazioni fondate sul dialogo e sulla collaborazione. Il seminario è aperto al pubblico e si svolgerà anche in memoria di Lido Riba, storico presidente di UNCEM, nell'anniversario della sua scomparsa.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Alberto Bianco, sindaco di Castelmagno, e di Lorenzo Bono, presidente dell'Unione Montana Valle Grana.

Il programma prevede gli interventi di don Sebastiano Carlo Vallati, vicario generale della Curia diocesana di Cuneo-Fossano, Flavia Risso, consigliere di Stato e assistente di studio presso la Corte costituzionale, Emiliano Riba, avvocato, Paola Vercellotti, componente della Giunta nazionale UNCEM, Roberto Colombero, presidente di UNCEM Piemonte, Marco Gallo, assessore regionale alla Montagna e alle Foreste, Giovanni Teneggi di Confcooperative e Franco Revelli, presidente dell'ACI Cuneo.

L'appuntamento intende offrire un'occasione di riflessione sul contributo che i territori montani, gli enti locali e le comunità possono dare alla promozione della pace e della fiducia reciproca, valorizzando il dialogo come strumento per affrontare le sfide del presente e rafforzare la coesione delle aree interne.

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