Francesco Costa ad Attraverso Festival: a Saluzzo un viaggio nell’universo della presidenza Trump [Foto]

Più di 500 persone hanno partecipato all'appuntamento con Francesco Costa, giornalista e direttore de Il Post, protagonista della serata "Dopo Trump. Cosa resterà di questo decennio e come ricominciare".

Costa, che da anni segue la politica americana per Il Post e con il suo progetto personale Da Costa a Costa, ha dialogato con Paola Farinetti analizzando le trasformazioni alle quali abbiamo assistito negli ultimi dieci anni, caratterizzati dalla costante presenza politica e mediatica di Donald Trump.

Attraverso il suo stile chiaro e accessibile, Costa ha ricostruito il decennio appena trascorso esplorando diversi temi, in particolare il drastico cambiamento dei rapporti tra le nazioni e come questo si rifletta nel vissuto quotidiano di ognuno di noi.

Nella parte conclusiva della serata, dialogando direttamente con alcuni spettatori, ha offerto al pubblico uno sguardo su quello che la presidenza Trump lascerà dietro di sé e cosa sarà della politica statunitense, degli equilibri economici globali e delle democrazie occidentali, senza dimenticare il punto di vista soggettivo di queste grandi trasformazioni: il messaggio che Costa ha voluto lasciare sta proprio nel principio che per superare il periodo che stiamo vivendo sia necessario allenarci a partecipare alla vita politica e provare, nel nostro piccolo, a superare l’estrema polarizzazione nella quale siamo immersi per cercare soluzioni reali ai problemi del nostro tempo.

L'appuntamento era parte del cartellone 2026 di Attraverso Festival, l’undicesima edizione della rassegna diretta da Paola Farinetti e Simona Ressico che quest'anno tocca quasi trenta comuni tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo, ospitando numerosi nomi di spicco tra cui Alessandro Barbero, Cecilia Sala e Luca Bizzarri.

Il programma completo e i prossimi appuntamenti sono visionabili su www.attraversofestival.it