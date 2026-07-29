"A tavola con il Roero": l'Enoteca Regionale del Roero a Garessio sul "Ponte Giugiaro"

Un ponte tra territori, vini e tradizioni gastronomiche: sabato 1° agosto, alle 20, l'Enoteca Regionale del Roero promuove, in collaborazione con il Comune di Garessio, l'iniziativa "A Tavola con il Roero", una cena con degustazione ospitata nella suggestiva cornice del "Ponte Giugiaro".

L'appuntamento nasce con l'obiettivo di presentare e valorizzare i vini del Roero in un luogo particolarmente rappresentativo di Garessio, rafforzando il dialogo tra due aree della provincia di Cuneo accomunate da un'importante vocazione turistica, ambientale ed enogastronomica.

Nel pieno della stagione estiva, Garessio e l'Alta Val Tanaro rappresentano una meta capace di accogliere visitatori interessati alla natura, alle attività all'aperto, alla storia dei borghi e alle produzioni locali.

"A Tavola con il Roero" vuole inserirsi in questo contesto come un'occasione di incontro e di promozione territoriale, invitando il pubblico a vivere Garessio attraverso la convivialità, la cucina e il racconto dei vini.

Una cena su un ponte simbolo di rinascita

A rendere ancora più particolare la serata sarà il luogo scelto per ospitarla: il nuovo Ponte Odasso, conosciuto anche come Ponte Giugiaro, inaugurato ufficialmente il 5 luglio 2025, poco più di un anno prima dell'evento.

La struttura ha riunito nuovamente le due parti di Borgo Ponte dopo l'abbattimento del precedente attraversamento, resosi necessario in seguito all'alluvione dell'ottobre 2020. Il progetto è stato donato alla città dal designer garessino Giorgetto Giugiaro ed è stato concepito per trasformare un'opera funzionale in un nuovo segno architettonico, capace di esprimere modernità, bellezza e appartenenza al territorio.

Il ponte, realizzato in un'unica campata sul Tanaro, non rappresenta soltanto un collegamento fisico tra le due sponde, ma anche un simbolo della capacità di Garessio di reagire alle difficoltà, ricostruire e guardare al futuro. La firma di Giorgetto Giugiaro, originario della città, aggiunge all'opera un valore identitario e una qualità progettuale che ne fanno oggi uno dei luoghi più riconoscibili del paese.

«Abbiamo voluto portare i vini del Roero a Garessio perché crediamo nel valore di un Piemonte che si racconta mettendo in relazione territori diversi, ma vicini per storia, cultura e vocazione all'accoglienza – dichiara Marco Perosino, presidente dell'Enoteca Regionale del Roero. – Garessio e l'Alta Val Tanaro vivono nella stagione estiva un momento particolarmente importante per il turismo: questa cena vuole essere anche un invito a fermarsi, conoscere il luogo e apprezzarne il paesaggio, le produzioni e l'identità.

La scelta del Ponte Giugiaro ha poi un significato speciale. È un'opera nata dopo una ferita profonda, progettata da un grande garessino e capace di unire funzionalità, bellezza e senso di comunità. Organizzare qui "A Tavola con il Roero" significa affidare simbolicamente al ponte il compito di avvicinare il Roero e la Valle Tanaro attraverso il vino, la cucina e l'ospitalità».

I vini del Roero incontrano la cucina del territorio

Nel corso della serata sarà proposta una selezione di etichette dell'Enoteca Regionale del Roero, con la partecipazione di alcuni produttori, chiamati a raccontare direttamente i vini, le denominazioni e le caratteristiche delle colline del Roero.

Gli abbinamenti accompagneranno un ricco menu capace di mettere in dialogo la cucina piemontese, le influenze liguri e i prodotti delle vallate cuneesi.

La cena si aprirà con un aperitivo di benvenuto a base di panissa e bollicine. Seguiranno la torta verde alla ligure, il peperone con crema di bagna cauda, la battuta di carne piemontese, le verdure ripiene e i medaglioni di polenta saracena con sugo di porri e funghi.

Il menu proseguirà con un fagottino di pasta fresca ripieno di spinaci e seirass su fonduta leggera di Valcasotto Occelli, il filetto di trota salmonata del Pesio con zucchette, salsa Mornay e verdure di stagione e una selezione di formaggi nostrani accompagnati da miele di castagno.

A concludere, tortino di grano saraceno con crema pasticcera e frutti di bosco e pasticceria secca con zabaione. Nel corso della cena saranno serviti i vini selezionati dall'Enoteca Regionale del Roero e l'acqua San Bernardo.

L'iniziativa intende così valorizzare la tavola come spazio di conoscenza e condivisione: non soltanto una cena, ma un percorso attraverso vini, prodotti, persone e territori.

Informazioni e prenotazioni

A Tavola con il Roero

Sabato 1° agosto 2026, ore 20

Ponte Giugiaro – Garessio

Costo: 45 euro a persona

La quota comprende la cena e la degustazione dei vini.

I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione entro il 31 luglio.