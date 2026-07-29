"Specchi del Giappone, Stefano Faravelli al Castello di Racconigi": cresce l'attesa per la mostra in programma dal 13 settembre al 1° novembre

Il Giappone osservato, attraversato e raccontato attraverso lo sguardo di Stefano Faravelli, tra gli autori che hanno aperto la via in Italia al genere carnet de voyage. Per la prima volta i taccuini originali, gli album, gli strumenti di viaggio e i materiali di lavoro dell'artista sono riuniti nella mostra Specchi del Giappone. Stefano Faravelli al Castello di Racconigi, in programma dal 13 settembre al 1° novembre 2026. In parallelo agli appuntamenti di settembre della rassegna culturale EFFIMERA. Vivere il Parco del Castello di Racconigi, l'esposizione apre al pubblico il laboratorio creativo di Stefano Faravelli e ripercorre il lungo lavoro di studio, osservazione e disegno da cui è nato Giappone. Taccuini dal mondo fluttuante (EDT, 2026).

Realizzata con il contributo della Fondazione CRC e ospitata nell'Appartamento cinese del Castello di Racconigi, la mostra è curata da Alessandra Giovannini Luca e Laura Gallo, in collaborazione con EDT e con la partecipazione del Gruppo di Lettura di Carmagnola, e mette in dialogo il lavoro di Faravelli con gli ambienti che custodiscono le testimonianze del gusto per l'Oriente coltivato dalla corte sabauda. Taccuini di viaggio, acquerelli, album e strumenti dell'artista si confrontano con gli spazi che all'inizio del Novecento furono ribattezzati "Appartamento Giapponese", dando vita a un percorso che intreccia il Giappone immaginato dall'Europa con quello conosciuto e raccontato attraverso anni di viaggi, studio e osservazione.

Pittore, scrittore e orientalista, Stefano Faravelli ha dedicato una parte significativa della propria ricerca al Giappone, esplorandone paesaggi, tradizioni e cultura attraverso il disegno dal vero e il carnet de voyage. La mostra restituisce questo percorso creativo attraverso taccuini, album, acquerelli e strumenti di viaggio, offrendo ai visitatori l'occasione di entrare nel processo di lavoro che ha accompagnato la nascita di Giappone. Taccuini dal mondo fluttuante (EDT, 2026).

L'inaugurazione della mostra è in programma domenica 13 settembre alle ore 17 e si aprirà con la presentazione del volume Giappone. Taccuini dal mondo fluttuante di Stefano Faravelli, pubblicato da EDT. L'incontro, ospitato nel Salone d'Ercole con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, inaugura anche la nuova edizione di Libri a Castello, il ciclo di appuntamenti dedicato ai libri e ai loro autori. Al termine della presentazione seguiranno il firmacopie e una visita alla mostra insieme all'artista e alle curatrici Alessandra Giovannini Luca e Laura Gallo.