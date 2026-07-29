Futuro Nazionale prende le distanze dalla candidatura Sciandra alla presidenza della Provincia: “Serve confronto politico, non iniziative personali”

La proposta di candidatura di Luciano Sciandra alla presidenza della Provincia di Cuneo, emersa nell’articolo scritto da Giampaolo Testa (LEGGI QUI) circa l'offerta al sindaco di Garessio da parte del consigliere comunale di Cuneo Giuseppe Lauria, suscita la reazione di Futuro Nazionale.

A intervenire è Giovanni Seia, responsabile dei comitati provinciali del movimento, che con una nota ufficiale intende chiarire che l’ipotesi avanzata da Lauria non sarebbe stata preceduta da un confronto con gli organismi del partito.

“Al fine di fare giusta chiarezza” – spiega Seia – Futuro Nazionale precisa che iniziative politiche di questo rilievo devono essere il frutto di un percorso condiviso e di un confronto interno.

Secondo il responsabile provinciale dei comitati, la proposta di candidatura sarebbe stata avanzata in modo autonomo e senza un preventivo coinvolgimento degli organi del movimento. “Comportamenti reiterati, assunti in modo del tutto autonomo e privi di un chiaro indirizzo politico – afferma Seia – sembrano rispondere esclusivamente a esigenze di visibilità personale, soprattutto in assenza di ruoli di responsabilità all’interno del partito”.

Nel mirino finisce anche la mancanza di un segretario provinciale di Futuro Nazionale, incarico che, secondo quanto dichiarato nella nota, risulta ancora vacante.

Per Seia, una candidatura alla guida dell’ente provinciale rappresenta un passaggio politico importante che non può prescindere dal confronto interno. “Iniziative quali la proposta di una candidatura alla presidenza della Provincia, avanzata senza alcun confronto preventivo con gli organi del partito, finiscono inevitabilmente per danneggiare la nostra causa”, sottolinea.

Il responsabile dei comitati provinciali evidenzia inoltre il rischio che iniziative individuali possano trasmettere all’esterno l’immagine di un movimento privo di coordinamento e di una linea politica condivisa.

La posizione di Futuro Nazionale arriva in una fase politica considerata particolarmente delicata, anche alla luce della possibile evoluzione dei rapporti con il centrodestra a livello nazionale. Secondo Seia, uscite non concordate potrebbero compromettere il lavoro svolto finora e incidere negativamente sull’immagine di un partito che, a suo giudizio, sta attraversando una fase di crescita e consenso.