SS 28, Danna richiama l’attenzione sulla Valle Tanaro: “Il tempo dei rinvii è finito”

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Direttore,

un mese fa ho incontrato i Sindaci della valle Tanaro perché, d'intesa col Presidente Robaldo, abbiamo avviato un tavolo di coordinamento relativo all'asta della SS 28.

Un'iniziativa che ha l'obiettivo di informare da un lato e coordinare, appunto, gli interventi che la Provincia svolgerà sulle strade di propria competenza che afferiscono alla strada statale.

In quel frangente, ancora una volta, ho avuto modo di toccare con mano lo scoramento dei colleghi Amministratori, ormai disillusi rispetto ad una possibilità di intervento risolutivo delle problematiche che - con sempre maggiore frequenza - sono presenti fra Ceva e Ormea.

Il tempo dei rimandi è finito.

Non è più accettabile - se mai lo è stato - abusare della pazienza dei cittadini della valle senza neppure prevedere l'inserimento nel prossimo contratto di programma fra il Ministero delle Infrastrutture ed ANAS almeno i tre interventi che quella valle attende da anni.

Se la valle Vermenagna (colle di Tenda) ha visto una decisa svolta e la valle Stura (variante di Demonte) la vedrà presto non ci si può continuare a girare dall'altra parte rispetto alla situazione di 5 Comuni (Nucetto, Bagnasco, Priola, Garessio, Ormea) che sono attraversati dalla 28 e di 4 Comuni (Perlo, Alto, Caprauna e Briga Alta) i cui cittadini, per qualsiasi esigenza, la usano più volte al giorno.

Ho chiesto al Presidente Robaldo di istituire uno strumento come quello utilizzato per il tunnel del Tenda (il Comitato di Monitoraggio) al fine di tenere alta l'attenzione e chiedere a parlamentari e consiglieri regionali cuneesi di dimostrare lo stesso impegno visto in altri casi del tutto simili a questo.

Sono convinto che con un'azione forte e corale anche ANAS comprenderà che è necessario intervenire una volta per tutte.

Pietro Danna, Consigliere Provinciale – Patto Civico per la Granda