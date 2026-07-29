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Viabilità | 29 luglio 2026, 09:15

Tenda, orari estivi confermati: apertura continua fino a metà settembre

Dal 30 luglio al 13 settembre il traforo resterà aperto tutti i giorni dalle 6 alle 23; dal 14 settembre nuovo schema feriale e chiusura totale dal 5 ottobre per sei settimane

Tenda, orari estivi confermati: apertura continua fino a metà settembre

Definito il calendario estivo per le aperture del tunnel del Tenda, che tra fine luglio e metà settembre garantirà una piena fruibilità del traforo nei giorni di maggiore afflusso. 

Da giovedì 30 luglio a domenica 13 settembre 2026 il passaggio sarà consentito tutti i giorni dalle 6 alle 23, con ultimo transito da Italia alle 22.30 e da Francia alle 22.45.

Dal 14 settembre 2026 entrerà invece in vigore un nuovo schema orario. Nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, il traffico sarà ammesso nelle fasce 6-8, 12.30-13.30 e 18-21, mentre sabato, domenica e festivi il traforo resterà aperto ininterrottamente dalle 6 alle 23.

È inoltre già programmata, a partire dal 5 ottobre 2026, una chiusura totale del tunnel per sei settimane, indicata al momento “con riserva”, per consentire il proseguimento degli interventi previsti sull’infrastruttura.

c.m.

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