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Attualità | 30 luglio 2026, 11:18

Borgo San Dalmazzo dice addio a Massimo Armando, storico commerciante

Aveva 67 anni ed era titolare della storica panetteria Armando “Baricada”, attività di famiglia aperta nel 1860 e oggi condotta dal figlio Diego. Sabato alle 15 nella parrocchia San Dalmazzo i funerali

Borgo San Dalmazzo dice addio a Massimo Armando, storico commerciante

Borgo San Dalmazzo perde uno dei suoi storici commercianti. È morto a 67 anni Massimo Armando, a lungo titolare della panetteria Armando “Baricada”, oggi condotta dal figlio Diego, insieme a Stefania.

La storia dell'attività di famiglia affonda le proprie radici nel 1860, quando venne aperta quella che è oggi una delle attività più antiche di Borgo San Dalmazzo. Per tanti anni Massimo Armando ne è stato il titolare.

Lascia la moglie Elsa, il figlio Diego con Stefania, l'adorato nipote Simone, la cognata, i consuoceri Laura e Italo, oltre ai nipoti, ai cugini, ai parenti e agli amici.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, venerdì 31 luglio, alle 19 nella chiesa di San Dalmazzo di Borgo San Dalmazzo.

I funerali si svolgeranno sabato 1 agosto alle 15, partendo dall'abitazione di via Roma 26 per la celebrazione nella chiesa di San Dalmazzo. Al termine seguirà la tumulazione nel cimitero locale.

Sara Aschero

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