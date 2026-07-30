Borgo San Dalmazzo dice addio a Massimo Armando, storico commerciante

Borgo San Dalmazzo perde uno dei suoi storici commercianti. È morto a 67 anni Massimo Armando, a lungo titolare della panetteria Armando “Baricada”, oggi condotta dal figlio Diego, insieme a Stefania.
La storia dell'attività di famiglia affonda le proprie radici nel 1860, quando venne aperta quella che è oggi una delle attività più antiche di Borgo San Dalmazzo. Per tanti anni Massimo Armando ne è stato il titolare.
Lascia la moglie Elsa, il figlio Diego con Stefania, l'adorato nipote Simone, la cognata, i consuoceri Laura e Italo, oltre ai nipoti, ai cugini, ai parenti e agli amici.
Il Santo Rosario sarà recitato domani, venerdì 31 luglio, alle 19 nella chiesa di San Dalmazzo di Borgo San Dalmazzo.
I funerali si svolgeranno sabato 1 agosto alle 15, partendo dall'abitazione di via Roma 26 per la celebrazione nella chiesa di San Dalmazzo. Al termine seguirà la tumulazione nel cimitero locale.