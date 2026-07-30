Canale, l’autovelox fisso sulla Alba-Torino resta in funzione e da settembre raddoppia

L'aggiornamento allo scorso 18 luglio dell'elenco diffuso dal Ministero dei Trasporti (Mit) sui dispositivi disattivati in Piemonte ha riportato un autovelox spento nel comune di Canale. La notizia ha subito attirato l'attenzione degli automobilisti, ma dal municipio roerino arriva una pronta e chiara precisazione: l'impianto dismesso non è il tanto discusso velox fisso attivo sulla Strada Provinciale 929, bensì un vecchio strumento mobile in dotazione alla Polizia Locale.

L'apparecchio richiamato nel censimento del Ministero è infatti un Telelaser marca Eltraff modello Lti 20-20, ormai da tempo non più utilizzato dagli agenti e regolarmente inserito nella banca dati ministeriale nel novembre 2025. Nessun cambiamento, dunque, per la colonnina fissa Autosc@n Speed posizionata al km 47+100 della Sp 929, traffico collegamento tra Alba e il Torinese, che risulta perfettamente omologata ai sensi del Decreto ministeriale n. 125/2026 e pienamente in funzione.

Si tratta di un chiarimento fondamentale per i tanti utenti del Roero e per i pendolari che transitano su quel tratto della circonvallazione di Canale.

Il rilevatore fisso, attivo dal novembre 2022, è stato spesso al centro di accese polemiche per le sanzioni legate al ridotto limite di velocità fissato a 50 km/h. Un'installazione da sempre difesa dal sindaco Enrico Faccenda e dal comandante della Polizia Locale Claudio Pretta , i quali hanno più volte ribadito come la scelta fosse dettata da esigenze di prevenzione e sicurezza stradale in un incrocio storicamente pericoloso – con il quasi azzeramento degli incidenti negli ultimi anni –, smentendo qualsiasi finalità di fare cassa.

Anzi, per chi percorre la Sp 929 l'attenzione dovrà salire ulteriormente. L’Amministrazione comunale ha infatti reso noto che il dispositivo fisso estenderà il proprio raggio d'azione. "L'apparecchiatura Autosc@n Speed resta attualmente attiva – confermano dal Comune di Canale –, e a partire da martedì 1° settembre 2026 verrà attivata la rilevazione della velocità anche per i veicoli provenienti da Torino e Monteu Roero in direzione Alba".