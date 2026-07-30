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Attualità | 30 luglio 2026, 12:10

Vignolo dà l’addio a Marisa Parola, per anni anima di un’attività nel cuore del paese

Aveva 79 anni e per lungo tempo aveva gestito con il marito un negozio di pane e alimentari. Lascia il marito Renato, i figli Roberto e Anna Maria e quattro nipoti

Vignolo dà l’addio a Marisa Parola, per anni anima di un’attività nel cuore del paese

Lutto a Vignolo per la scomparsa di Marisa Parola, a 79 anni circondata dall’affetto dei suoi cari. Per anni, insieme al marito Renato, aveva gestito un’attività di pane e alimentari nel cuore del paese, diventando una presenza conosciuta e apprezzata dalla comunità.

Dopo la cessazione dell’attività, Marisa si era dedicata soprattutto alla famiglia, ai figli Roberto e Anna Maria e agli adorati nipoti Matteo, Emma, Cassandra e Leonardo, per i quali è stata una nonna presente e amorevole.

Insieme al marito Renato e ai figli Roberto e Anna Maria lascia anche la nuora Annalisa e il genero Fulvio, i quattro nipoti, il cognato Riccardo, la cognata Vittorina, i consuoceri, i parenti e tutti coloro che le hanno voluto bene.

Il Santo Rosario è stato recitato ieri sera nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Vignolo.

Oggi, giovedì 30 luglio, sarà celebrato il funerale alle 14.30, nella stessa parrocchia, partendo dall’abitazione di Marisa in via Cuneo 3. Al termine seguirà la tumulazione nel cimitero locale.

Sara Aschero

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