Roccavione inaugura la nuova area camper con 6 piazzole e investe sull'accoglienza turistica

Venerdì 31 luglio alle ore 18.30 il Comune di Roccavione inaugurerà ufficialmente la nuova area camper, un'infrastruttura pensata per accogliere il turismo itinerante e valorizzare il territorio, offrendo un nuovo punto di riferimento per chi sceglie di scoprire la nostra valle in libertà.

L'area, situata in una posizione strategica all'ingresso del paese, accanto agli impianti sportivi, dispone di 6 piazzole ed è stata realizzata come servizio gratuito per i camperisti, con possibilità di carico e scarico delle acque senza alcun costo. Sarà inoltre disponibile l'allacciamento alla rete elettrica, utilizzabile con un piccolo contributo.

La posizione rende l'area particolarmente comoda: in pochi minuti a piedi è possibile raggiungere piazza San Magno, i bar, i locali e le attività commerciali del centro, oltre alle strutture sportive come il Green Volley e i campi da calcio.

La nuova area camper nasce con un obiettivo preciso dell'Amministrazione comunale: portare sempre più persone a conoscere Roccavione, offrendo un punto di sosta sicuro e funzionale che possa diventare la base di partenza per esplorare il territorio. Da qui si possono infatti raggiungere facilmente alcuni dei percorsi più suggestivi del paese, come la Rocca di San Sudario, l'ormai noto Guardiano, le borgate storiche, la Tomba del Partigiano, il Sentiero delle Battaglie e il Monte Puccetto.

Nei giorni scorsi è stato anche terminato un altro importante intervento: sono terminati infatti i lavori nella frazione Brignola, dove è stata completamente riasfaltata la strada ed è stata realizzata una riqualificazione degli spazi con la sistemazione di cordoli e aiuole. Un'opera che cambia il volto dell'ingresso del paese per chi arriva dalla Valle Gesso, restituendo ordine, decoro e una migliore immagine di Roccavione fin dal primo impatto.

«Abbiamo voluto investire sia sull'accoglienza sia sulla cura del nostro territorio – dichiara il sindaco Paolo Giraudo –. La nuova area camper rappresenta una scelta precisa: vogliamo che sempre più visitatori si fermino a Roccavione, scoprano le nostre bellezze naturalistiche, frequentino le nostre attività e vivano il paese. Allo stesso tempo era importante completare la riqualificazione della frazione Brignola, perché l'ingresso di un paese è il suo biglietto da visita. Oggi chi arriva dalla Valle Gesso trova finalmente un accesso ordinato, curato e all'altezza dell'immagine che vogliamo dare della nostra comunità».

L'appuntamento è quindi per venerdì 31 luglio alle ore 18.30, quando cittadini e visitatori saranno invitati a partecipare all'inaugurazione della nuova area camper, un nuovo tassello nel percorso di valorizzazione e promozione turistica di Roccavione.