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Cronaca | 30 luglio 2026, 19:35

Incidente in un'azienda agricola di Racconigi: in corso il recupero delle mucche coinvolte

Ceduto un grigliato della Osella di via Stramiano: i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni per recuperare gli animali feriti. Alcuni capi sarebbero deceduti

Immagine archivio

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Sono ancora in corso le operazioni di recupero degli animali coinvolti in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi presso l’azienda agricola Osella, in via Stramiano 47 a Racconigi.

L’allarme è scattato intorno alle 12, quando un grigliato della struttura ha ceduto, causando la caduta degli animali e rendendo necessario un intervento complesso per poterli mettere in sicurezza. Le squadre impegnate stanno procedendo allo spostamento delle griglie e alla rimozione delle parti della struttura per consentire il recupero delle vacche rimaste coinvolte.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, con le squadre di Saluzzo e Racconigi, alle quali si è aggiunto anche il supporto della squadra proveniente da Bra, intervenuta per collaborare nelle operazioni.

Al momento non è ancora stato possibile definire con precisione il numero degli animali coinvolti. Alcuni capi risultano feriti, mentre per altri, purtroppo, non è stato possibile evitare la morte.

L’intervento proseguirà fino al completamento delle operazioni di recupero e alla messa in sicurezza dell’area.

redazione

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