Incidente in un'azienda agricola di Racconigi: in corso il recupero delle mucche coinvolte

Sono ancora in corso le operazioni di recupero degli animali coinvolti in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi presso l’azienda agricola Osella, in via Stramiano 47 a Racconigi.

L’allarme è scattato intorno alle 12, quando un grigliato della struttura ha ceduto, causando la caduta degli animali e rendendo necessario un intervento complesso per poterli mettere in sicurezza. Le squadre impegnate stanno procedendo allo spostamento delle griglie e alla rimozione delle parti della struttura per consentire il recupero delle vacche rimaste coinvolte.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, con le squadre di Saluzzo e Racconigi, alle quali si è aggiunto anche il supporto della squadra proveniente da Bra, intervenuta per collaborare nelle operazioni.

Al momento non è ancora stato possibile definire con precisione il numero degli animali coinvolti. Alcuni capi risultano feriti, mentre per altri, purtroppo, non è stato possibile evitare la morte.

L’intervento proseguirà fino al completamento delle operazioni di recupero e alla messa in sicurezza dell’area.