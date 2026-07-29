 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 29 luglio 2026, 08:35

Malore al Rifugio Questa, soccorso notturno dell’elisoccorso per un minorenne

Intervento nella serata di martedì 28 luglio a Valdieri: il giovane escursionista olandese è stato recuperato insieme al padre e trasferito in ospedale

Malore al Rifugio Questa, soccorso notturno dell’elisoccorso per un minorenne

Intervento in condizioni difficili nella serata di martedì 28 luglio per il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, impegnati nel recupero di un minorenne colpito da un malore presso il Rifugio Questa, nel territorio del comune di Valdieri, in provincia di Cuneo.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 22, quando le condizioni meteorologiche nella zona risultavano marginali. Per raggiungere il rifugio è stato quindi disposto l’invio dell’elicottero in operatività notturna, con l’obiettivo di effettuare una ricognizione dell’area e predisporre, se necessario, l’intervento delle squadre a terra del Soccorso Alpino a supporto delle operazioni.

Nonostante la presenza della copertura nuvolosa, le condizioni hanno consentito al velivolo di raggiungere la zona e atterrare presso la piazzola del rifugio.

L’equipaggio ha quindi provveduto al recupero del minorenne e del padre, entrambi di nazionalità olandese, accompagnandoli successivamente in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

L’intervento si è concluso positivamente grazie al coordinamento tra le squadre di soccorso e alla possibilità di operare anche in orario notturno in un ambiente montano caratterizzato da condizioni meteorologiche non semplici.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium