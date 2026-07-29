Malore al Rifugio Questa, soccorso notturno dell’elisoccorso per un minorenne

Intervento in condizioni difficili nella serata di martedì 28 luglio per il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, impegnati nel recupero di un minorenne colpito da un malore presso il Rifugio Questa, nel territorio del comune di Valdieri, in provincia di Cuneo.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 22, quando le condizioni meteorologiche nella zona risultavano marginali. Per raggiungere il rifugio è stato quindi disposto l’invio dell’elicottero in operatività notturna, con l’obiettivo di effettuare una ricognizione dell’area e predisporre, se necessario, l’intervento delle squadre a terra del Soccorso Alpino a supporto delle operazioni.

Nonostante la presenza della copertura nuvolosa, le condizioni hanno consentito al velivolo di raggiungere la zona e atterrare presso la piazzola del rifugio.

L’equipaggio ha quindi provveduto al recupero del minorenne e del padre, entrambi di nazionalità olandese, accompagnandoli successivamente in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

L’intervento si è concluso positivamente grazie al coordinamento tra le squadre di soccorso e alla possibilità di operare anche in orario notturno in un ambiente montano caratterizzato da condizioni meteorologiche non semplici.