Auto in fiamme ieri sera sulla Strada Reale a Cervere

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 29 luglio, a Cervere un’auto ha preso fuoco mentre si trovava parcheggiata lungo la Strada Reale, sulla provinciale 165, nei pressi dell’incrocio con la strada che conduce al paese, nei pressi della ditta Dira.

L’allarme è scattato intorno alle 23.36, quando alcuni passanti hanno notato le fiamme e hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Il veicolo si trovava in una zona caratterizzata da un ampio spazio in prossimità dell’incrocio.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo e i volontari di Savigliano, che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

Nell’episodio non risultano coinvolte altre persone o altri veicoli. Sul luogo dell’intervento sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e per ricostruire le circostanze che hanno portato all’incendio.



