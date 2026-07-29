Auto in fiamme sulla strada del Colle di Sampeyre

Un'autovettura con targa tedesca ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 luglio, lungo la strada che da Sampeyre conduce al Colle di Sampeyre, all'altezza di borgata Sant'Anna.

L'allarme è scattato intorno alle 14. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Saluzzo, che ha provveduto a domare le fiamme. L'incendio è stato posto sotto controllo, mentre le operazioni di completa messa in sicurezza dell'area stanno tuttora proseguendo.

Non si registrano persone coinvolte.

L'intervento ha comportato qualche problema alla circolazione lungo la strada, particolarmente stretta e frequentata in questo periodo da turisti diretti al colle o in discesa verso Sampeyre.