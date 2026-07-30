Controlli dei carabinieri a Saluzzo: scoperti addetti alla sicurezza privata non in regola nei locali

Personale della security interna privata impiegato nei locali e nelle manifestazioni pubbliche, ma non in regola con i requisiti previsti dalla normativa. È quanto emerso dai controlli effettuati dai carabinieri di Saluzzo nell’ambito delle verifiche sulla sicurezza degli eventi pubblici.

I controlli, avviati dall’inizio di giugno e condotti seguendo le linee guida ministeriali e le indicazioni del Prefetto di Cuneo, hanno riguardato in particolare il personale incaricato di collaborare con gli organizzatori delle manifestazioni e con i locali nello svolgimento dei servizi di controllo e sicurezza.

In due distinte circostanze i militari dell’Arma hanno riscontrato irregolarità a carico delle ditte incaricate di fornire gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo. Si tratta di operatori che svolgono un ruolo importante nella gestione della sicurezza durante gli eventi. Sono privi di armi, ma devono essere iscritti nell’apposito elenco tenuto dalla Prefettura e sono abilitati a controllare gli accessi e la sicurezza all’interno dei luoghi pubblici o di intrattenimento, segnalando tempestivamente alle Forze di polizia eventuali situazioni di pericolo.

Gli accertamenti hanno evidenziato, in particolare, l’impiego di personale non inserito nell’elenco della Prefettura, l'irregolarità relative al numero degli addetti effettivamente impiegati rispetto a quello previsto dal piano di sicurezza degli organizzatori, oltre alla mancata comunicazione preventiva dell’utilizzo del personale.

La disciplina è prevista dalla Legge 94 del 2009, che regolamenta l’impiego degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo nei luoghi aperti al pubblico e nei pubblici esercizi, anche con l'obiettivo di tutelare l'incolumità delle persone presenti.

L'attività dei Carabinieri si inserisce nel piano di verifiche predisposto in vista del periodo estivo, quando il calendario di feste, eventi e manifestazioni richiama un numero maggiore di persone. L'obiettivo dei controlli è quindi quello di verificare che i servizi di sicurezza siano organizzati nel rispetto delle disposizioni previste, garantendo adeguati livelli di tutela per il pubblico e per chi prende parte alle iniziative.