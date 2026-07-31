Navetta Limone quota 1400 - Colle di Tenda: dopo il successo dei primi weekend il servizio sarà potenziato ad agosto

Un bilancio positivo segna i primi tre fine settimana della nuova navetta gratuita tra Limone Quota 1400 e il Colle di Tenda, promossa dall'ATL del Cuneese con il Comune di Limone e gli operatori del territorio: un riempimento medio di circa l'80% su ogni corsa e una fortissima domanda per il trasporto biciclette nella fascia mattutina.

In vista del picco stagionale delle vacanze estive, l'iniziativa – rientrante nel Progetto di Valorizzazione delle Strade Storiche di Montagna e finanziata tramite fondi F.U.N.T. della Regione Piemonte e del Ministero del Turismo – si appresta a vivere la sua fase centrale. Per rispondere al forte afflusso di escursionisti, camminatori e mountain biker, il servizio sarà attivo tutti i giorni in maniera continuativa da lunedì 10 a venerdì 21 agosto, dalle 9 alle 17 ogni 30 minuti, oltre a coprire tutti i fine settimana del mese.

Secondo i dati registrati, nel mese di luglio i mezzi hanno viaggiato con un riempimento medio di circa l'80% in quasi tutte le fasce orarie, contribuendo a decongestionare il traffico verso il colle. Il trasporto biciclette ha registrato un boom di adesioni nelle prime corse del mattino, tra le 09:00 e le 11:00, permettendo a decine di cicloturisti di accedere comodamente all'Alta Via del Sale e alla rete dei Forti ottocenteschi.

«Con un riempimento medio dell'80% nei primi tre weekend, la navetta ha già intercettato buona parte del traffico che normalmente sale al Colle di Tenda in auto», dichiara la presidente dell'ATL del Cuneese Gabriella Giordano. «È un dato che ci conforta, soprattutto in vista delle settimane centrali di agosto, quando la pressione su strada e parcheggi in quota è massima. L'obiettivo resta collegare stabilmente Quota 1400 ai Forti e all'Alta Via del Sale senza aggiungere traffico alla salita: i numeri di luglio dicono che la direzione è quella giusta.»

Secondo Massimo Riberi, Sindaco di Limone Piemonte: «Nei weekend di luglio abbiamo visto meno auto ferme lungo la strada del colle ed è lo stesso periodo in cui la navetta ha viaggiato quasi sempre all'80% della sua capienza: i due dati si spiegano a vicenda. Per un paese che vive di turismo estivo, poter contare su un servizio così a ridosso di agosto significa affrontare i weekend di punta senza dover chiudere strade o limitare gli accessi. Continueremo a sostenerlo insieme all'ATL e agli operatori che lo mandano avanti ogni giorno, con l'intenzione di potenziarlo anche nei prossimi anni.»

Ogni viaggio a pieno carico (8 passeggeri) evita la salita di 4 auto private, con un risparmio netto di 5,28 kg di CO2 a corsa. Nelle giornate ad alta affluenza, con 16 corse A/R, il risparmio stimato sale a 84,5 kg di CO2 al giorno.

Il trasporto è gratuito per i passeggeri, senza prenotazione mentre richiede un contributo di 5,00 € per il carico delle biciclette, quest'ultimo con prenotazione obbligatoria: Martini Noleggi, tel. +39 328 849 6748.