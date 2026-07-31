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Attualità | 31 luglio 2026, 09:12

Polizia di Stato: nuovo spot contro l'abbandono degli animali durante il periodo estivo [VIDEO]

Da oggi sui canali ufficiali social, su whatsapp e sul web le immagini per disincentivare il fenomeno

Polizia di Stato: nuovo spot contro l'abbandono degli animali durante il periodo estivo [VIDEO]

Da oggi sui canali ufficiali social della polizia di Stato , su whatsapp e sul web il nuovo spot contro il fenomeno, particolarmente diffuso durante l'estate, dell'abbandono degli animali domestici. 

Una condotta che, oltre a costituire un reato, rappresenta un vero e proprio tradimento per "gli amici animali". Inoltre, l'abbandono può mette in serio pericolo sia l'animale sia coloro che si mettono alla guida . 

Nello spot, realizzato dalla Polizia di Stato,  si vede una poliziotta che, terminata la sua giornata lavorativa , ritorna a casa , prepara la valigia e, finalmente, parte in vacanza con la sua Joy. 

#L'amiciziaèunacosaseria.

Non abbandonare gli animali!

Le immagini dello spot: 

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