A Racconigi diminuisce la Tari

Durante il Consiglio comunale che si è svolto ieri, giovedì 30 luglio, a Racconigi, sono state discusse le tariffe Tari per il 2026: è previsto un abbassamento del costo per tutte le utenze non domestiche (attività commerciali, attività produttive, case di cura, musei, scuole e altri luoghi di cultura) e per la maggior parte delle utenze domestiche con abitazioni di superficie inferiore ai 140 mq.

La misura rientra nel nuovo appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti, in vigore da marzo 2026 e affidato al gruppo Aprica in collaborazione con il Consorzio SEA, che ha introdotto anche l'ampliamento degli orari di apertura del Centro di Raccolta.

"È stato un lavoro lungo oltre un anno. Un nuovo appalto va studiato e ponderato in ogni suo aspetto, ma il risultato portato a casa è stato soddisfacente: aumentano i servizi, ma diminuisce la Tari per tutti gli esercenti e per la quasi totalità delle famiglie che vivono in abitazioni da meno di 140 mq, una forma di giustizia sociale che vede Racconigi in prima linea -commenta il consigliere con delega all'ambiente Enrico Mariano- Avanti così, il lavoro è molto, l'inizio di un nuovo appalto è delicato, ma vigileremo e aggiusteremo le eventuali criticità. L'ambiente è al primo posto per l'amministrazione Oderda".

"La riduzione della Tari rappresenta un risultato concreto che abbiamo voluto perseguire con determinazione, con l'obiettivo di alleggerire il peso economico sulle famiglie e sulle attività produttive senza rinunciare a un servizio più efficiente e di qualità", conclude il sindaco Valerio Oderda.