Tunnel del Tenda, Comitato Monitoraggio: "Ottima notizia l'avvio del bando per la canna storica. Ascoltato il territorio"

"È una notizia che accogliamo davvero favorevolmente perché corrisponde alle aspettative, ed alle richieste, del territorio.

È necessario procedere speditamente per garantire ai cittadini di poter contare su una infrastruttura completa e funzionale e poterlo fare in maniera definitiva.

Proprio a questo proposito chiederemo ad ANAS ed alla Struttura Commissariale un nuovo incontro utile per conoscere tempi e modalità del futuro cantiere".

Lo dichiarano i componenti del Comitato di Monitoraggio coordinato dalla Provincia di Cuneo.