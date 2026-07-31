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Attualità | 31 luglio 2026, 09:31

Tunnel del Tenda, Comitato Monitoraggio: "Ottima notizia l'avvio del bando per la canna storica. Ascoltato il territorio"

Gli enti locali tornano a chiedere un incontro con Anas per essere informati su modalità e tempistiche del futuro cantiere

Tunnel del Tenda, Comitato Monitoraggio: &quot;Ottima notizia l'avvio del bando per la canna storica. Ascoltato il territorio&quot;

"È una notizia che accogliamo davvero favorevolmente perché corrisponde alle aspettative, ed alle richieste, del territorio.

È necessario procedere speditamente per garantire ai cittadini di poter contare su una infrastruttura completa e funzionale e poterlo fare in maniera definitiva.
Proprio a questo proposito chiederemo ad ANAS ed alla Struttura Commissariale un nuovo incontro utile per conoscere tempi e modalità del futuro cantiere".

Lo dichiarano i componenti del Comitato di Monitoraggio coordinato dalla Provincia di Cuneo.

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