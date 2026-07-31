Caso Roggero, il fratello Dante risponde a Mattarella: "Quante norme hanno cambiato i politici per favorire se stessi o il loro entourage?"

Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pronunciate durante la tradizionale cerimonia del Ventaglio, hanno suscitato la replica di Dante Roggero, fratello di Mario, il gioielliere di Grinzane Cavour in carcere per l'omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione.

Durante il suo intervento, il Capo dello Stato, pur senza menzionare esplicitamente il caso del gioielliere, ha sottolineato che "in una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge". Mattarella ha risposto così agli appelli arrivati da più parti in favore di un provvedimento di grazie al gioielliere, per il quale nelle scorse settimane è arrivata la conferma alla condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori nell’aprile 2021. "Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, ha aggiunto, occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l’abdicazione dello Stato".

Sollecitato dai giornalisti per un commento sulle dichiarazioni del Colle, Dante Roggero ha risposto con una provocazione verso la classe politica: "In passato quante norme hanno cambiato i politici per favorire se stessi o il loro entourage?".

L'uomo ha poi proseguito precisando la sua posizione in merito alla vicenda giudiziaria che coinvolge il familiare. "Non si tratta di adattare le leggi 'ad personam' – aggiunge Dante Roggero – però la vicenda ha reso evidenti molti limiti delle leggi attuali. Il gran parlare di Roggero ha aperto un dibattito che, credo, porterà ad un risultato in un futuro prossimo".

Infine, Dante Roggero si è soffermato sugli strascichi legati ai risarcimenti economici previsti per i familiari dei rapinatori. La vicenda del fratello, aggiunge, "è servita per riconsiderare il tema dei rimborsi ai malviventi. La stragrande maggioranza degli italiani è basita da questo aspetto".