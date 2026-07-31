Provincia: al via le nuove bitumature nel Reparto di Viabilità di Mondovì

Hanno avuto avvio dalla SP 54 a Paroldo, nella giornata di mercoledì 29 luglio, e proseguiranno per tutta l’estate, le nuove bitumature lungo le strade provinciali del Reparto di Mondovì per l’anno 2026.

Complessivamente la Provincia realizzerà oltre 16 chilometri di nuove asfaltature, oltre ai circa 1,5 km realizzati con fondi destinati alle Aree Interne, con interventi distribuiti in modo omogeneo in tutti i circoli del Reparto.

Inoltre, recentemente sono stati realizzati anche 1,9 km di “rappezzi bitumati”, ed ossia interventi di bitumatura piu puntuali e di lunghezza ridotta.

“Nonostante il recente aumento del costo dell’energia e del prezzo del bitume - commenta il Consigliere Provinciale Pietro Danna delegato alla Viabilità per il Reparto di Mondovì - anche per l’anno in corso lo sforzo della Provincia è notevole per migliorare la pavimentazione di molti tratti di strade provinciali facenti parte del Reparto di Mondovì, che, lo ricordo, è composto da oltre 800km di strade e va dall’Alta Val Tanaro sino all’Alta Langa e comprende oltre 70 comuni.

Ovviamente con le limitate risorse a disposizione siamo consapevoli di non riuscire ad intervenire dovunque vi sia l’esigenza, ma grazie ad un attento ascolto delle istanze del territorio e degli amministratori locali e ad una precisa classificazione delle priorità di intervento riusciamo a realizzare interventi di sistemazione in modo capillare lungo tutto il Reparto.

Ringrazio gli uffici della Viabilita per il Reparto di Mondovì per l’impegno profuso e le ditte incaricate per aver avviato i lavori prima del periodo delle ferie agostane”.