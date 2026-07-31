Emergenza acqua, anche Mondo Acqua lancia l'allarme: "Ridurre i consumi per evitare provvedimenti drastici"

Le condizioni climatiche delle ultime settimane, caratterizzate da temperature molto elevate e dalla prolungata assenza di precipitazioni, stanno mettendo sotto pressione le risorse idriche del territorio. A lanciare l'allarme è Mondo Acqua, il gestore del servizio idrico di Mondovì, che invita cittadini e attività a ridurre sensibilmente i consumi e a utilizzare l'acqua esclusivamente per le necessità essenziali.

L'abbassamento del livello delle fonti di approvvigionamento è infatti già evidente e il periodo critico si sta presentando con un anticipo rispetto alla normale stagionalità. Una situazione che rende necessario il massimo impegno da parte di tutti per preservare gli equilibri della rete.

"Mondo Acqua sta monitorando costantemente la situazione – spiega il gestore – e sta cercando di mantenere un equilibrio tale da evitare disservizi alle utenze, seppur con difficoltà crescenti". Per compensare in parte la riduzione delle portate garantite dalle sorgenti, il gestore sta facendo ricorso ai pozzi e alle opere realizzate per fronteggiare l'emergenza idrica.

La collaborazione degli utenti viene indicata come un elemento fondamentale per superare questa fase. L'invito è quello di evitare sprechi e utilizzi impropri dell'acqua, adottando comportamenti responsabili sia nelle abitazioni sia nelle attività produttive.

Mondo Acqua avverte infatti che, qualora la situazione dovesse ulteriormente peggiorare, potrebbero rendersi necessari interventi più incisivi per garantire la continuità del servizio, come la sospensione programmata della fornitura o il ricorso al rifornimento tramite autobotti.

"Il comportamento responsabile e la collaborazione dell'utenza – sottolinea il gestore – sono un tassello fondamentale nella ricerca di questo equilibrio".

L'appello è quindi rivolto all'intera comunità: ogni risparmio di acqua può contribuire a ridurre il rischio di disagi e a garantire la disponibilità della risorsa nei prossimi giorni, in una fase resa particolarmente complessa dall'andamento climatico.