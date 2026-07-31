Ex Centro di igiene mentale in via Diaz, il Comune di Alba valuta una residenza temporanea per giovani e studenti

Nessuna destinazione è ancora stata decisa per l'ex Centro di Igiene Mentale di via Diaz, tornato nella piena disponibilità del Comune dal 1° luglio dopo il trasferimento del Dipartimento di Salute Mentale nella Casa di Comunità. È quanto ha chiarito l'assessora alle Pari opportunità e alle Politiche sociali Donatella Croce, rispondendo in Consiglio comunale a due interrogazioni presentate dai consiglieri Emanuele Bolla (Fratelli d'Italia) e Fabio Ambrogio (Futura), interessati a conoscere le prospettive di utilizzo dell'immobile.

Ad aprire il confronto è stato Bolla, che ha chiesto se tra le ipotesi al vaglio dell'Amministrazione rientrasse anche quella di destinare la struttura all'accoglienza temporanea dei lavoratori stagionali agricoli, sul modello dei dormitori già attivati in passato. Ambrogio ha invece sollecitato un quadro più ampio sulle progettualità future per il fabbricato, sottolineandone la posizione strategica nel centro storico e le dimensioni degli spazi disponibili.

L'assessora Croce ha innanzitutto voluto sgomberare il campo dalle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

"Ringrazio i consiglieri Ambrogio e Bolla perché mi danno l'opportunità di fare chiarezza su questo tema. Sono circolate molte voci sull'utilizzo dell'immobile, ma sono del tutto prive di fondamento. Tutte le voci che sostengono il contrario sono fake", ha affermato.

Croce ha ricordato che il Comune dispone nuovamente dell'edificio da meno di un mese e che, prima di immaginarne una nuova destinazione, sarà necessario intervenire con lavori di manutenzione straordinaria.

"L'immobile richiede interventi di riqualificazione, a partire dal rifacimento del tetto. Sono lavori indispensabili prima di poter ipotizzare qualsiasi nuovo utilizzo degli spazi".

A incidere sulle valutazioni sarà anche il prossimo trasferimento dell'asilo nido nei nuovi locali di corso Europa, che renderà disponibili ulteriori spazi attigui all'ex Centro di Igiene Mentale.

"Questo ci consentirà di immaginare una progettualità molto più ampia, che riguardi non soltanto la palazzina ma l'intero complesso".

L'assessora ha quindi spiegato che l'Amministrazione intende affrontare la questione in una visione complessiva.

"Il patrimonio pubblico rappresenta una risorsa strategica per la città e, per questi due immobili, è importante ragionare in modo unitario. La scelta sarà compiuta solo dopo le necessarie valutazioni tecniche, economiche e di sostenibilità gestionale, privilegiando la soluzione che garantirà il maggior beneficio pubblico per la comunità".

Tra le ipotesi allo studio figurano soprattutto progetti rivolti ai giovani.

"Stiamo ragionando sulla possibilità di realizzare una struttura di ospitalità temporanea rivolta ai giovani: studenti universitari, ragazzi che arrivano ad Alba per i programmi Erasmus, giovani turisti o lavoratori, come gli insegnanti che svolgono supplenze e hanno difficoltà a trovare un alloggio a costi sostenibili. Un modello simile agli ostelli presenti in città come Torino, Bologna o Venezia".

Accanto a questa prospettiva resta aperta anche un'altra possibilità.

"Non è escluso che l'immobile possa essere destinato a servizi pubblici, ad esempio qualora la riapertura del Tribunale rendesse necessaria una diversa organizzazione degli uffici comunali oggi presenti nello stabile".

Rispondendo direttamente alla domanda di Bolla, Croce ha escluso che, allo stato attuale, sia prevista la realizzazione di un dormitorio per lavoratori stagionali.

"Non è stata presa in considerazione questa ipotesi, non perché il tema non sia importante, ma perché l'Amministrazione sta sviluppando un'altra strategia, fondata sull'accoglienza diffusa prevista dal Protocollo recentemente rinnovato in Prefettura. Un modello che coinvolge non soltanto i Comuni del territorio, ma anche le aziende agricole che impiegano lavoratori stagionali, senza prevedere un unico centro cittadino".