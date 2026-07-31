“Il respiro del tempo”: il Fai di Cuneo svela per la prima volta Casa Antonielli d’Oulx a Vernante

C’è un momento dell’anno in cui Vernante si veste a festa, le sue vie si riempiono dell’aria frizzante di montagna e la comunità si ritrova per celebrare il proprio Santo Patrono. È proprio nel cuore di questo clima di autentica condivisione che la Delegazione FAI di Cuneo propone un appuntamento d’eccezione, capace di regalare un nuovo e inaspettato sguardo sul territorio.

Domenica 9 agosto 2026, infatti, apriranno per la prima e unica volta le porte di Casa Antonielli d’Oulx e di Costigliole. Non un museo né un palazzo monumentale impettito, ma una casa viva e pulsante, un concentrato di memorie famigliari e quotidianità d'altri tempi dove si avverte distintamente il respiro della storia e della nobiltà passata.

Ad attendere gli ospiti ci sarà un'opportunità davvero speciale: i visitatori saranno accolti direttamente dal padrone di casa in persona, che affiancherà i narratori del FAI per offrire un racconto vivo, diretto e autentico. Un'occasione unica per scoprire, dalla voce di chi quei luoghi li vive, i segreti, gli aneddoti e le radici profonde di una famiglia che intreccia da secoli la propria storia con quella di Vernante.

“Questa apertura incarna appieno i valori e lo spirito del FAI: rendere accessibile la bellezza nascosta dei nostri luoghi e raccontarne le radici culturali più autentiche”, dichiara Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI di Cuneo. “Grazie alla straordinaria sensibilità e generosità della famiglia Antonielli d'Oulx, che ci apre le porte del suo scrigno privato, la partecipazione a questa giornata permetterà anche di raccogliere fondi fondamentali per sostenere la missione quotidiana del FAI nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio del nostro Paese. Ogni visita è un gesto concreto d'amore per l'Italia”.

Un evento così importante è il frutto di una forte sinergia con il territorio. La Delegazione FAI di Cuneo desidera esprimere una profonda gratitudine alla famiglia Antonielli d'Oulx, per l'immensa disponibilità nel condividere questo bene intimo con la collettività, al Comune di Vernante, per la fondamentale supporto che garantisce alle iniziative culturali e di valorizzazione della Delegazione FAI di Cuneo, e al Minimarket Alby e Luca, per il prezioso sostegno fornito all'iniziativa.

Un grazie speciale va infine all’insostituibile dedizione dei tanti volontari e narratori FAI, la cui passione e competenza rendono possibile trasformare ogni luogo in un racconto vivo ed emozionante.

INFORMAZIONI UTILI E DETTAGLI DI VISITA

Quando: domenica 9 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle 18.00. Partenza visite dal banco di accoglienza FAI in piazza de l’Ala, in piccoli gruppi, ogni ora.

Contributo: Contributo suggerito a partire da 13,00 € (ridotto a 10,00 € per gli Iscritti FAI). L'evento si terrà anche in caso di maltempo. Si consiglia un abbigliamento comodo.

Prenotazioni: Consigliata sul portale FAIPrenotazioni per garantire un'organizzazione ottimale.

Iscrizioni FAI in loco: Durante l'evento sarà possibile iscriversi al FAI o rinnovare la tessera per accedere subito ai vantaggi riservati.

Per informazioni e contatti: email: cuneo@delegazionefai.fondoambiente.it – tel: 351.5556443



