Bene Vagienna, ad ottobre s'inaugura l'opera pubblica dell'artista Iván Argote

Domenica 11 ottobre alle 11.30 si terrà alla Rotonda di Bene Vagienna l'inaugurazione dell'opera pubblica dell'artista Iván Argote, che fa parte di Radis, il progetto di arte nello spazio pubblico nato per avvicinare l'arte contemporanea a un pubblico esteso e in contesti non convenzionali, ideato e sostenuto dalla Fondazione Arte CRT, ente "art oriented" della Fondazione CRT, in collaborazione con la Fondazione CRC e curato da Marta Papini.

Oltre all'opera di Iván Argote sarà possibile visitare la mostra collettiva La mano sinistra del buio a cura di Marta Papini, che accoglierà nel Palazzo Lucerna di Rorà di Bene Vagienna opere della Fondazione Arte CRT e della Fondazione CRC.