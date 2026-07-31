Rifreddo celebra la festa della Madonna della Neve: tre giorni di fede, tradizione e convivialità al Santuario del Devesio

Dal 2 al 3 agosto 2026 il suggestivo Santuario della Madonna del Devesio ospiterà la tradizionale Festa della Madonna della Neve, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità di Rifreddo e del territorio, capace di unire momenti religiosi, iniziative ricreative e occasioni di incontro.

Le celebrazioni prenderanno il via già nei giorni precedenti con il Rosario e le Sante Messe, culminando sabato 1° agosto con la solenne processione con fiaccolata e la benedizione al Santuario.

Il cuore della festa sarà domenica 2 agosto, quando alle 11 verrà celebrata la Santa Messa solenne. A partire dalle 12.30 spazio al tradizionale pranzo con porchetta, su prenotazione, con un menù che comprende affettati, porchetta con patatine, formaggio, frutta e dolce. Nel pomeriggio, alle 16, si terrà la consegna della dedica accompagnata dalla banda di Villafalletto, mentre alle 21 la giornata si concluderà con una serata danzante animata dal Trio Capinera.

La festa proseguirà lunedì 3 agosto con un ricco programma dedicato a grandi e piccoli: alle 14 è in programma la gara di pétanque, alle 16 giochi per bambini e Nutella Party, mentre alle 20 sarà offerto a tutti un piatto di mezze penne al sugo.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il servizio bar e, nella giornata di domenica, sarà disponibile un servizio navetta gratuito con partenza dalla chiesa Maria Regina e arrivo al Santuario del Devesio, per agevolare la partecipazione dei visitatori.

Un'occasione speciale per riscoprire uno dei luoghi più caratteristici del territorio, vivendo insieme giornate all'insegna della spiritualità, della tradizione e della convivialità.

"La Festa della Madonna della Neve è una ricorrenza che appartiene alla storia e all'identità della nostra comunità, commenta il sindaco Elia Giordanino. Ogni anno il Santuario del Devesio diventa un luogo di incontro dove si ritrovano fede, tradizioni e voglia di stare insieme. È un appuntamento che unisce generazioni diverse e che rappresenta un'importante occasione per valorizzare uno dei luoghi più belli e significativi del nostro territorio. Rivolgo un sincero ringraziamento alla Parrocchia, ai volontari, alle associazioni, al Comitato organizzatore e a tutti coloro che, con il loro impegno, permettono di mantenere viva questa bella tradizione. Invito i cittadini di Rifreddo e tutti coloro che verranno a trovarci a partecipare numerosi e a vivere insieme tre giornate di serenità, condivisione e amicizia".