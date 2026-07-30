“OPS” chiude la rassegna “Sì di Venere”: il circo contemporaneo arriva nel centro storico di Caraglio

L’ultimo appuntamento gratuito della rassegna estiva di teatro e circo di strada “Sì di Venere”, giunta alla sua tredicesima edizione, animerà per la prima volta il centro storico di Caraglio. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Teatro Civico.

C'è un momento in cui tutto sembra perfettamente sotto controllo. E poi... ops. Basta un piccolo imprevisto, un oggetto che sfugge di mano, un equilibrio che vacilla, e il gioco cambia completamente.

È proprio da questa semplice esclamazione, tanto quotidiana quanto universale, che prende vita "OPS", lo spettacolo di e con Jessica Da Rodda, artista capace di trasformare l'errore in poesia e la fragilità in occasione di meraviglia. Attraverso il linguaggio del circo contemporaneo, la giocoleria, gli hula hoop, l'equilibrismo e la comicità del clown, Jessica Da Rodda costruisce uno spettacolo delicato e coinvolgente che racconta il sottile confine tra il desiderio di perfezione e la libertà di lasciarsi sorprendere dagli eventi.



Katrina, la protagonista dello spettacolo, è una donna dall'aria precisa, elegante e severa che si trova ad affrontare mille difficoltà con gli oggetti che la circondano e sfuggono il suo controllo. La tecnica circense diventa una metafora per raccontare l'universo di una clownessa in bilico tra la mania di perfezione e la libertà di lasciarsi trasportare da ciò che accade. Tra oggetti impazziti ed incastri di cerchi si snoda uno spettacolo dalle atmosfere poetiche che non rinuncia al coinvolgimento del pubblico tipico dell'arte di strada.



Clownessa, giocoliera, hula hoop performer, equilibrista e statua vivente, Jessica Da Rodda accompagna grandi e piccini in un viaggio ironico e poetico, dove l'errore non è un fallimento, ma l'occasione per scoprire nuovi equilibri e guardare il mondo con occhi diversi.



Lo spettacolo è sostenuto dal Comune di Caraglio e rientra nel progetto “Cura Comune”.