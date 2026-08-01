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Politica | 01 agosto 2026, 18:46

Bra, Fratelli d’Italia avvia una raccolta firme per chiedere lo spegnimento del semaforo davanti alla stazione

Il circolo braidese del partito promuove l’iniziativa dopo l’installazione del nuovo impianto. Previsti due banchetti in centro città a fine agosto e inizio settembre

Iniziata la raccolta firme per richiedere lo spegnimento del semaforo di fronte alla stazione

Iniziata la raccolta firme per richiedere lo spegnimento del semaforo di fronte alla stazione

È iniziata a Bra la raccolta firme promossa dal Circolo braidese di Fratelli d’Italia per chiedere lo spegnimento del semaforo installato nei mesi scorsi davanti alla stazione ferroviaria.

L’iniziativa punta a raccogliere il sostegno dei cittadini per sollecitare un intervento sull’impianto viario, ritenuto dai promotori non necessario nella configurazione attuale.

Dopo la pausa estiva saranno organizzati anche alcuni punti di raccolta firme nel centro cittadino. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 28 agosto, ultimo venerdì del mese, in via Cavour, nei pressi del numero civico 28. In caso di maltempo, il banchetto sarà spostato sotto i portici della stessa via, all’altezza del negozio Original Marines.

Un secondo punto di raccolta sarà allestito venerdì 4 settembre, dalle 9 alle 13, sempre in centro città.

Gli organizzatori stanno inoltre valutando la possibilità di individuare ulteriori luoghi di raccolta per consentire la partecipazione dei cittadini in diverse zone di Bra.

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