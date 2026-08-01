Consiglio Unione Alpi del Mare: Graziella Viale è il nuovo presidente

Graziella Viale, vicesindaco di Roaschia, è stata eletta quale nuovo presidente del Consiglio dell'Unione Montana Alpi del Mare; il vicepresidente è stato eletto Fabrizio Pellegrino, consigliere di maggioranza di Peveragno .

L'assemblea si è svolta nella serata di venerdì 31 luglio presso il municipio di Boves. L'assemblea ha dichiarato la decadenza del consigliere di minoranza di Roaschia Marco Gastaldi in quanto dipendente del comune di Valdieri e come tale incompatibile alla carica.

Il comune di Roaschia nei prossimi 60 giorni dovrà provvedere alla sostituzione del componente di minoranza.

L'Unione Montana Alpi del Mare è un ente pubblico regionale che coordina i comuni di Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Roaschia e Valdieri.