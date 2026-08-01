Bergesio (Lega): “Dal Tenda alla tangenziale di Fossano, momento importante per il Nord-Ovest”

"L'apertura dello svincolo Fossano Nord/Marene della tangenziale di Fossano rappresenta un traguardo fondamentale per la viabilità del territorio. Insieme al Sindaco Dario Tallone, ai dirigenti Anas e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice, venerdì 31 luglio abbiamo anticipato un'apertura attesa da tempo, mantenendo le promesse fatte a cittadini, enti locali e imprese".

Lo dichiara il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), Vicepresidente della Commissione Attività Produttive di Palazzo Madama che venerdì ha presenziato all'apertura della tratta.



Sulla tangenziale fossanese il Senatore prosegue: "La riapertura dello svincolo sulla Strada Reale è un passo decisivo, ma è fondamentale che i lavori proseguano senza interruzioni fino al completo ripristino dell'intero percorso della tangenziale. Continueremo a monitorare con attenzione l'avanzamento del cantiere affinché l'opera venga completata nel più breve tempo possibile, nell'interesse di Fossano e di tutto il territorio cuneese".



Un passaggio fondamentale accolto con grande soddisfazione anche dal Sindaco di Fossano, Dario Tallone: "L'apertura dello svincolo della tangenziale rappresenta una svolta attesa da anni per la viabilità fossanese e dell'intero circondario. Garantire un traffico più fluido e sicuro significa dare risposte concrete alla qualità della vita dei nostri cittadini e al sistema produttivo locale. Ringrazio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Anas per l'attenzione e l'impegno dimostrati nei confronti della nostra comunità".



"Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e al Viceministro Edoardo Rixi: la loro costante attenzione verso il Nord-Ovest si traduce in fatti concreti - conclude il Senatore Bergesio -. Oltre al miglioramento della viabilità locale a Fossano, le infrastrutture del nostro territorio compiono un doppio passo in avanti con la pubblicazione del bando Anas da 120,12 milioni di euro per l'allargamento della canna storica del Tunnel del Tenda. Dalla viabilità locale ai grandi valichi transfrontalieri, la Lega e il Governo confermano nei fatti che la sicurezza stradale, lo sblocco dei cantieri e lo sviluppo economico restano al centro dell'azione di maggioranza".