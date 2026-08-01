Conflitto di interessi ad Alba, la maggioranza replica alla minoranza: "Nessun elemento ostativo emerso dagli uffici"

Dopo le perplessità espresse dalla minoranza consiliare su una possibile situazione di conflitto di interessi relativa ad alcuni atti amministrativi arriva la replica della maggioranza che sostiene il sindaco Alberto Gatto.

La coalizione chiarisce anzitutto che il percorso richiamato dall'opposizione riguarda la ratifica della variazione urgente di bilancio adottata dalla Giunta a seguito dell'accordo sottoscritto con la Regione Piemonte nell'ambito del progetto FAMI Common Ground, che prevede l’assegnazione al Comune di Alba di risorse destinate al contrasto dello sfruttamento lavorativo, all’accoglienza abitativa diffusa e al trasporto sul posto di lavoro dei lavoratori stagionali.

Secondo la maggioranza, l'iter amministrativo e le modalità di attuazione del progetto erano già stati illustrati nel dettaglio dall'assessora alle Politiche sociali Donatella Croce durante la Terza Commissione consiliare del 23 luglio. In quella sede erano state spiegate anche le modalità di individuazione del soggetto attuatore, evidenziando come fossero stati coinvolti operatori già inseriti nel progetto Common Ground, con comprovata esperienza nei servizi richiesti oppure già attivi sul territorio in ambiti analoghi.

La nota precisa inoltre che, prima dell'avvio della procedura, sono stati effettuati gli approfondimenti tecnici necessari.

"Prima dell'avvio della procedura sono stati inoltre effettuati gli opportuni approfondimenti da parte degli uffici competenti, che non hanno evidenziato elementi ostativi al suo svolgimento."

Pur rivendicando la correttezza del percorso amministrativo seguito, la maggioranza afferma di non voler sottrarsi ad eventuali verifiche.

"Riteniamo tuttavia doveroso, come sempre, non sottrarci a ogni ulteriore verifica e approfondimento che si rendessero opportuni."

La coalizione conclude sottolineando di accogliere le osservazioni avanzate dall'opposizione in un'ottica di collaborazione istituzionale.

"Accogliamo pertanto con spirito costruttivo le osservazioni formulate dalla minoranza, nella consapevolezza che la tutela dell'Ente, delle persone coinvolte e delle realtà impegnate nei progetti di interesse pubblico debba continuare a orientare il nostro agire politico e amministrativo, nel segno della massima trasparenza e correttezza istituzionale."

A seguito della nota della maggioranza , i consiglieri Emanuele Bolla, Domenico Boeri, Carlo Bo, Elisa Boschiazzo, Nadia Gomba, Riccardo Spolaore, Lorenzo Barbero e Massimo Reggio hanno dichiarato: "prendiamo atto positivamente di come la maggioranza abbia preso in carico i nostri dubbi di opportunità relativi al conflitto di interessi che coinvolge un esponente della maggioranza. Chiediamo una riunione politica dei capigruppo perché riteniamo che siano urgenti azioni volte a garantire il buon proseguimento della pratica amministrativa che fa riferimento a uno stanziamento significativo di 88.000 e al conseguente appalto di servizi per la gestione dell'accoglienza degli stagionali in agricoltura."