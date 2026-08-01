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Politica | 01 agosto 2026, 10:48

Fondi piccoli comuni, Bergesio (Lega): "Comunità e territori al centro, dal MIT risorse strategiche per Piemonte e Cuneese"

"Esprimo grande soddisfazione, da cuneese e da rappresentante di questo territorio, in particolare per la provincia di Cuneo, dove prendono il via interventi fondamentali a beneficio di realtà come Niella Belbo, Casteldelfino e Gaiola"

Giorgio Maria Bergesio

Giorgio Maria Bergesio

"I piccoli Comuni sono il cuore pulsante del Paese, presidi identitari, sociali ed economici insostituibili che meritano attenzione, ascolto e risorse adeguate. Per la Lega al Governo e in Parlamento, le nostre comunità locali e i loro territori rappresentano una priorità assoluta. L'arrivo di oltre 6 milioni di euro destinati al Piemonte da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade nei Comuni con meno di 5.000 abitanti va proprio in questa direzione: garantire risposte concrete alle esigenze reali dei cittadini e sostenere le amministrazioni territoriali. Esprimo grande soddisfazione, da cuneese e da rappresentante di questo territorio, in particolare per la provincia di Cuneo, dove prendono il via interventi fondamentali a beneficio di realtà come Niella Belbo, Casteldelfino e Gaiola. Il mio sincero ringraziamento va al ministro Matteo Salvini per la straordinaria attenzione dimostrata nei confronti della Granda e dei nostri piccoli centri. L'impegno non si ferma qui: è infatti prevista un'ulteriore prosecuzione del bando con lo stanziamento di altri 10 milioni di euro per continuare a sostenere capillarmente le nostre realtà locali".

​Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive a Palazzo Madama, in riferimento ai 40 milioni di euro stanziati dal MIT con il decreto-legge "commissari" per lo scorrimento della graduatoria del "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni".

cs

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