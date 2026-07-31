Racconigi, Soldati e Abrate disertano il Consiglio comunale: “Scelta dettata dalla volontà di abbassare i toni”

Riceviamo e pubblichiamo:

In riferimento alle sedute del Consiglio Comunale convocate per i giorni 30 e 31 luglio 2026, riteniamo doveroso informare la cittadinanza delle motivazioni che ci hanno portato a non partecipare ai lavori consiliari.

La nostra assenza nasce dalla volontà di prendere le distanze dai toni e dalle modalità che hanno caratterizzato il dibattito pubblico e politico degli ultimi giorni, rispetto ai quali non ci riconosciamo.

Riteniamo che il confronto istituzionale debba sempre essere improntato al rispetto delle persone, al senso di responsabilità e ai principi di equilibrio e garantismo che devono guidare chi ricopre un ruolo pubblico.

Le differenze di opinione e le contrapposizioni politiche sono parte della democrazia, ma crediamo che determinati limiti non debbano mai essere superati.

Siamo stati eletti con la volontà di portare un contributo costruttivo alla nostra Città, mettendo al centro l'interesse dei racconigesi e la capacità delle istituzioni di lavorare per il bene comune. Per questo riteniamo necessario, in questo momento, favorire una riflessione e contribuire ad abbassare i toni di un confronto che rischia di alimentare divisioni all'interno della nostra comunità.

Riteniamo inoltre che eventuali questioni riguardanti persone, responsabilità o valutazioni di carattere specifico debbano essere affrontate nelle sedi competenti, nel rispetto delle procedure previste, delle istituzioni e delle garanzie che devono sempre accompagnare ogni valutazione.

La scelta di non partecipare alle sedute consiliari non rappresenta un disinteresse verso il ruolo istituzionale che ricopriamo, ma al contrario una presa di posizione coerente con i valori che intendiamo rappresentare: rispetto, responsabilità e attenzione verso la nostra comunità.

Ribadiamo il nostro impegno nei confronti di Racconigi e dei suoi cittadini, auspicando che il confronto politico possa tornare presto a concentrarsi sui temi, sui progetti e sulle soluzioni necessarie per il futuro della nostra Città.

I Consiglieri Comunali Federico Soldati Margherita Abrate