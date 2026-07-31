Totem digitali di Alba, nuovo allestimento per la presentazione del programma "Capitale dell’Arte contemporanea"

I totem digitali presenti in città saranno riallestiti per promuovere la presentazione del programma di Alba Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2027, in calendario il 15 settembre al Teatro Sociale, e verranno poi utilizzati durante l’intero anno della manifestazione. Lo ha annunciato in Consiglio comunale la vicesindaca e assessora alla Cultura Caterina Pasini, rispondendo a una nuova interrogazione del consigliere Emanuele Bolla sulla mancata riattivazione dei supporti informativi.

Il consigliere di Fratelli d’Italia era già intervenuto sul tema all’inizio di giugno. Nella nuova interrogazione ha ricordato che i totem risultano privi da circa sette mesi delle piastre grafiche che ne caratterizzavano la funzione e ha chiesto quali difficoltà abbiano impedito all’Amministrazione di completarli, osservando che per il ripristino ordinario sarebbero sufficienti dodici adesivi da applicare sui supporti.

Pasini ha spiegato che l’Amministrazione ha scelto di procedere con un nuovo indirizzo comunicativo, preferendo il reindirizzamento e il riutilizzo dei dispositivi rispetto a un semplice ripristino della precedente configurazione.

“Nella scorsa interrogazione avevo suggerito un reindirizzamento piuttosto che un restyling e ho voluto seguire questa strada. Proprio in questi giorni, se non in queste ore, gli uffici hanno lavorato e stanno ancora lavorando al riallestimento dei pannelli”, ha dichiarato l’assessora.

Il primo utilizzo sarà legato all’appuntamento pubblico del 15 settembre.

“I pannelli serviranno a diffondere un invito a tutti i cittadini a partecipare al Teatro Sociale alla presentazione del programma di Alba Capitale dell’Arte contemporanea 2027. Sarà un’occasione aperta a tutta la cittadinanza per scoprire insieme il programma, e i piccoli totem verranno poi sfruttati durante tutto l’anno di Alba Capitale”, ha precisato Pasini.

Il consigliere ha preso atto dell’annuncio, ma ha ribadito le proprie riserve sui tempi impiegati. “Se in sette mesi non riusciamo a stampare dodici piastre di queste dimensioni, significa che abbiamo qualche problema: o non sappiamo cosa vogliamo fare, oppure non abbiamo gli strumenti per farlo. In ogni caso non è un grande esempio di efficienza. L’invito è a utilizzare gli strumenti disponibili nel modo migliore e con la maggiore tempestività possibile”, ha concluso.