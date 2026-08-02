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Cronaca | 02 agosto 2026, 07:55

Tragedia nella notte a Bagnolo Piemonte, ragazza perde la vita in un'auto finita fuori strada

L’incidente in frazione Montoso. Trasportati al Cto di Torino gli altri tre ragazzi presenti a bordo della vettura, andata a sbattere contro alcune altre auto per poi schiantarsi contro una recinzione

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Tragedia nella notte a Montoso, frazione di Bagnolo Piemonte.

Passate da poco le 2.30 di questa notte, domenica 2 agosto, è scattato l’allarme per un’auto finita fuori strada con a bordo quattro giovani.

L’incidente non ha coinvolto altri mezzi.

Il veicolo ha impattato contro un muro di contenimento e ha terminato la corsa ribaltandosi contro un pilastro di una cancellata di un'abitazione privata presente in quel tratto, rovesciandosi. 

All’arrivo dei soccorritori la situazione è parsa immediatamente gravissima.

A nulla sono purtroppo serviti i soccorsi prestati a una giovane, Alisia Pizzocaro, classe 2004, residente a Nichelino, nel Torinese, tra i passeggeri.

Gli altri tre ragazzi presenti a bordo sono stati trasportati con volo notturno dell’eliambulanza al Cto di Torino. Non sono note al momento le loro condizioni.

Sul posto hanno operato i sanitari del servizio di emergenza gestito da Azienda Zero, i vigili del fuoco, arrivati da Saluzzo e dal distaccamento volontari di Barge, e i Carabinieri della Compagnia di Saluzzo, impegnati nei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. 

Redazione

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