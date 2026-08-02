Ancora in fiamme i boschi a monte di Valdieri, roghi domati a Peveragno e Ceresole d'Alba [FOTO E VIDEO]

Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo divampato sulle montagne di Valdieri, nella zona del monte della Piastra, nei pressi del santuario della Madonna del Colletto e all'altezza dell'abitato di San Lorenzo.

Alla serata di domenica 2 agosto, il rogo innescato dalla caduta di un fulmine durante il temporale della notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto risulta ancora attivo, con due fronti aperti (uno più grande e uno più piccolo) per un totale di 350 metri.

Durante la notte rimarrà attivo un presidio con i Vigili del Fuoco permanenti e i volontari dell'associazione Anti Incendi Boschivi (Aib).

Domattina, lunedì 3 agosto, le operazioni di spegnimento ripartiranno con l'impiego dell'elicottero, già operativo sul posto da sabato e ancora oggi, per domare le fiamme in una zona particolarmente impervia. Resta da valutare l'eventuale ulteriore impiego dei due Canadair che hanno effettuato lanci nel corso del pomeriggio di oggi.

Sempre nel pomeriggio un secondo fronte ha impegnato Vigili del Fuoco e Aib in frazione Pradeboni a Peveragno.

Poco dopo le ore 15.30 è scattato l'allarme per un incendio boschivo in una zona di 5mila metri quadrati, con fiamme che hanno interessato conifere ad alto fusto e cataste di legna in un'area incolta. Il pronto intervento delle squadre giunte da Cuneo e dal distaccamento di Busca ha permesso di circoscrivere il rogo alla fase iniziale; attualmente sono in corso di ultimazione le opere di bonifica.

Un terzo fronte ha riguardato un incendio di sterpaglie che da ieri si trascinava al confine tra Ceresole d'Alba e Pralormo, nel Torinese. Una squadra di Vigili del Fuoco volontari di Sommariva del Bosco è intervenuta per fermare definitivamente la ripresa delle fiamme.