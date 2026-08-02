È la 22enne Alisia Pizzoccaro la vittima del secondo incidente mortale nel giro di pochi giorni a Montoso di Bagnolo Piemonte

Ha un nome la giovane che ha perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle ore 2.30 della notte di domenica 2 agosto in frazione Montoso, nel comune di Bagnolo Piemonte. Si tratta di Alissia Pizzoccaro, classe 2004, residente a Nichelino, in provincia di Torino.

La ragazza si trovava a bordo di una Renault Clio. Il conducente dell'automobile ha perso il controllo del mezzo, andando a urtare un muro di contenimento, per poi schiantarsi contro il pilastro di una recinzione e ribaltarsi. Nonostante l'intervento dei sanitari del servizio di emergenza gestito da Azienda Zero e dei Vigili del Fuoco arrivati da Saluzzo e dal distaccamento volontari di Barge, per la ventiduenne non c'è stato nulla da fare.

Tra gli occupanti della vettura, un 25enne che viaggiava sul divano posteriore è stato trasportato col volo notturno dell'eliambulanza al Cto di Torino: il giovane è cosciente, ma ha riportato traumi cranio-facciale, toracico e alla clavicola, con una prognosi emessa dai medici di 40 giorni. Un'altra ragazza a bordo è stata ricoverata all'ospedale di Pinerolo, mentre il conducente è stato trasportato al nosocomio di Savigliano.

Sul posto hanno operato i sanitari del servizio di emergenza gestito da Azienda Zero, i vigili del fuoco arrivati da Saluzzo e dal distaccamento volontari di Barge e i Carabinieri della Compagnia di Saluzzo, impegnati nei rilievi utili a stabilire l'esatta dinamica del sinistro.