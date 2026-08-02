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Cronaca | 02 agosto 2026, 17:19

È la 22enne Alisia Pizzoccaro la vittima del secondo incidente mortale nel giro di pochi giorni a Montoso di Bagnolo Piemonte

La giovane di Nichelino ha perso la vita nel ribaltamento dell'auto sulla quale viaggiava insieme a tre amici. Grave un 25enne trasportato al Cto di Torino. Salgono a 24 i morti sulle strade della provincia da inizio anno

Sul posto

Sul posto

Ha un nome la giovane che ha perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle ore 2.30 della notte di domenica 2 agosto in frazione Montoso, nel comune di Bagnolo Piemonte. Si tratta di Alissia Pizzoccaro, classe 2004, residente a Nichelino, in provincia di Torino.

La ragazza si trovava a bordo di una Renault Clio. Il conducente dell'automobile ha perso il controllo del mezzo, andando a urtare un muro di contenimento, per poi schiantarsi contro il pilastro di una recinzione e ribaltarsi. Nonostante l'intervento dei sanitari del servizio di emergenza gestito da Azienda Zero e dei Vigili del Fuoco arrivati da Saluzzo e dal distaccamento volontari di Barge, per la ventiduenne non c'è stato nulla da fare.

Tra gli occupanti della vettura, un 25enne che viaggiava sul divano posteriore è stato trasportato col volo notturno dell'eliambulanza al Cto di Torino: il giovane è cosciente, ma ha riportato traumi cranio-facciale, toracico e alla clavicola, con una prognosi emessa dai medici di 40 giorni. Un'altra ragazza a bordo è stata ricoverata all'ospedale di Pinerolo, mentre il conducente è stato trasportato al nosocomio di Savigliano.

Sul posto hanno operato i sanitari del servizio di emergenza gestito da Azienda Zero, i vigili del fuoco arrivati da Saluzzo e dal distaccamento volontari di Barge e i Carabinieri della Compagnia di Saluzzo, impegnati nei rilievi utili a stabilire l'esatta dinamica del sinistro. 

Con questo drammatico scontro sale a 24 il bilancio delle vittime della strada registrate in provincia di Cuneo dall'inizio dell'anno. L'ultimo incidente mortale si era verificato soltanto pochi giorni fa proprio nella medesima frazione di Bagnolo Piemonte: in quell'occasione Paola Prina, 62enne residente a Villafranca Piemonte, aveva perso la vita precipitando in una scarpata a bordo dello scooter condotto dal marito lungo la provinciale che scende a Bagnolo Piemonte.

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