Vicoforte in fermento per gli eventi di agosto e il concerto di "Fine estate" con l'orchestra Bruni

Fervono le attività di organizzazione delle Feste del Santuario che si svolgeranno da sabato 5 a martedì 8 settembre.

Le richieste di posizionamento delle bancarelle e degli espositori sono quasi tutte valutate e molti hanno già ricevuto la conferma di accettazione.

Come è ormai tradizione la ricorrenza sarà preceduta dal “Concerto di fine estate” dell’orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo che si terrà nel chiostro di Casa Regina Montis Regalis domenica 30 agosto alle ore 21.

Nel frattempo sono previste altre belle occasioni di incontro popolare:

giovedì 6 agosto, a pranzo, la tradizionale “polentata” organizzata dalla ProVicoforte nella Piazza di San Teobaldo;

sabato 8 agosto, la camminata notturna “Mangiando sotto le stelle” che prevede partenza e arrivo dagli Impianti sportivi e per la quale occorre la prenotazione;

da giovedì 20 a martedì 25 agosto, festeggiamenti di San Magno a Fiamenga presso il Circolo ACLI “Villaggio Accoglienza ed Amicizia”.