Garessio, il fascino del Borgo Maggiore conquista gli appassionati di auto d'epoca di Priola

Domenica 2 agosto i partecipanti al raduno di auto d'epoca di Priola hanno avuto l'opportunità di scoprire il Borgo Maggiore di Garessio, uno dei Borghi più belli d'Italia. Passeggiando tra i caratteristici portici, le suggestive vie medievali e gli scorci ricchi di storia, i visitatori hanno potuto apprezzare il fascino e il patrimonio artistico del centro storico.

Ad accompagnare il gruppo sono stati l'assessore Michele Odda, la consigliera Monica Conterno e Maria Paola Biale, che hanno illustrato le principali peculiarità del borgo.

"Un sentito ringraziamento - dicono dall'amministrazione - va a Maura Bria, che ha guidato la visita alla Chiesa di Maria Vergine Assunta, e a Ede Crivella, che ha accompagnato i partecipanti alla scoperta della Chiesa di San Giovanni, contribuendo a far conoscere la storia e le bellezze del patrimonio religioso garessino.

Un ulteriore ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale garessina alla Proloco di Priola".

La mattinata si è conclusa in un clima di convivialità con un aperitivo presso Maison Gionò in Piazza Carrara.