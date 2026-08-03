Calcio Eccellenza / Al Via la preparazione della Monregale; Galletti a lavoro tra entusiasmo e voglia di far bene (VIDEO)

I "Galletti" hanno ripreso a cantare, o meglio a sudare, viste le alte temperature di questi giorni. La Monregale Calcio questo lunedì 3 agosto ha iniziato ufficialmente la preparazione in vista della nuova stagione agonistica. Stagione che partirà il 23 agosto con il primo turno di Coppa Italia.

Squadra e staff tecnico si sono ritrovati presso il Centro Sportivo della Monregale, tra entusiasmo e voglia di far bene. Il tutto nella saggia e razionale consapevolezza che bisognerà lavorare sodo per centrare l'obiettivo della salvezza.

Il tecnico Luca Mascarello ha descritto ai nostri microfoni le sensazioni provate in questa prima giornata di lavoro e come si svolgerà la preparazione:

Alla squadra è giunto anche il saluto del direttore sportivo Enzo Cavallo, che non ha escluso ulteriori innesti in caso di necessità:

Diversi volti nuovi in casa Monregale, ma anche gradite conferme, come quella del difensore Francesco Mulassano, al suo sesto anno in prima squadra. Un autentico veterano, nonostante la sua giovane età: