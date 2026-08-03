CALCIO | Serie D. Le ammissioni rinvate al 5 agosto, i gironi posticipati a giovedì

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti si è riunito oggi a Roma per esaminare la relazione della Co.Vi.So.D. relativa alle domande di ammissione al campionato di Serie C femminile e ai campionati nazionali della Divisione Calcio a 5 per la stagione sportiva 2026/2027.
I lavori del Consiglio riprenderanno il 5 agosto, data in cui verranno esaminate le domande di ammissione al campionato di Serie D.
Come conseguenza di questo slittamento, cambia anche la data di ufficializzazione dei gironi del campionato di Serie D: la comunicazione, inizialmente prevista per il 5 agosto, è stata posticipata a giovedì 6 agosto alle ore 13.
L'annuncio sarà trasmesso in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti.