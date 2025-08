Domenica 3 agosto la Granda si accende: castelli, feste, musica e tradizioni in ogni angolo della provincia

La prima domenica di agosto offre un programma densissimo di appuntamenti in tutta la provincia di Cuneo. Che siate appassionati di arte, storia, musica, natura o tradizioni popolari, troverete sicuramente l’evento che fa per voi.

In occasione dei 30 anni del progetto Castelli Aperti, decine di dimore storiche, musei e borghi saranno eccezionalmente visitabili in tutto il territorio, dalle Langhe alla Valle Maira, con proposte che spaziano dall’enologia all’arte medievale. Ma non solo: è tempo anche di feste patronali – dalla Madonna della Neve a San Lorenzo, da San Rocco a San Magno – tra messe, processioni, spettacoli pirotecnici, musica dal vivo e cene sotto le stelle.

A Cuneo e in tante frazioni, così come ad Alba, Bra, Dronero, Mondovì, Busca, Sampeyre, Vernante e Valdieri, non mancheranno mercatini, concerti gratuiti, mostre d’arte, festival culturali e tour guidati alla scoperta del territorio.

Spazio anche allo sport, con la conclusione del 15° Giro ciclistico della Provincia Granda a San Giacomo di Roburent e le escursioni tra le montagne del Parco Alpi Marittime. Il tutto facilmente consultabile sui portali ufficiali www.visitcuneese.it e www.visitlmr.it,

TRENTENNALE DI CASTELLI APERTI

Domenica 3 agosto, per il trentennale di Castelli Aperti, programma ricchissimo, che abbraccia l’intero territorio, dalle Langhe alla Valle Maira, con decine di luoghi della Granda aperti al pubblico. Tra i castelli visitabili: il Castello Falletti di Barolo con il WiMu (dalle 10.30 alle 19), il Castello di Roddi con visite guidate ogni ora, il Castello della Manta, il Castello di Govone, il Castello del Roccolo di Busca, il Castello Reale di Saluzzo – La Castiglia, e il Castello di Serralunga d’Alba. Ognuno con orari differenziati e proposte che spaziano dall’enologia all’arte medievale.

Ampio spazio anche ai musei, tra cui il Museo Diocesano di Alba, il Museo Civico Luigi Mallé a Dronero, i musei civici di Bra (Palazzo Traversa e Craveri), il Museo dei Soffitti in Gesso a Magliano Alfieri, la Pinacoteca Olivero, la Casa Natale di Silvio Pellico, Casa Cavassa a Saluzzo, il Filatoio di Caraglio, e la Gipsoteca D. Calandra di Savigliano.

Alcuni luoghi, come la Torre di Corneliano d’Alba, apriranno in occasione della festa patronale di Sant’Anna. A Priero e Pamparato sarà possibile prenotare visite guidate per scoprire borghi e torri medievali. Per informazioni dettagliate e aggiornamenti su tutte le aperture: www.castelliaperti.it

CUNEO, R-ESTATE

Domenica 3 agosto concerto di Daniele Ronda. Ingresso gratuito. Info: https://www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/www.baladin.it/open-baladin-cuneo

CUNEO - RONCHI, FESTA DI SAN LORENZO

Domenica 3 agosto, dalle ore 14, “Torneo delle generazioni” e alle 17 spettacolo del mago Arturo. Alle 19 “Hamburgher d’la duminica”.

CUNEO - ROATA ROSSI, FESTA DI SAN ROCCO

Domenica 3 agosto S. Messa alle ore 10.30 con processione e banda musicale di Bene Vagienna. Nel pomeriggio giochi, spettacoli, esibizione di kick boxing e DJ Set con aperitivo alle 19.

ALBA, ALBA SOTTERRANEA

Domenica 3 agosto, con punto di ritrovo 15 minuti prima dell'orario di visita in piazza Risorgimento 1/2, di fronte al Municipio/Ufficio turistico, torna Alba Sotterranea, il tour guidato da un archeologo professionista alla scoperta del passato romano e medievale della città di Alba. Sono attivi turni sia al mattino che al pomeriggio. Info: ambientecultura.it/eventi-itinerari/

BERGOLO, I SUONI DELLA PIETRA - ALTA LANGA

Domenica 3 agosto, alle ore 17, presso il Teatro della pietra, “Musica, natura e arte”, musicalità e bizzarrie compositive nella vivace estate in collina. Info: https://www.comune.bergolo.cn.it/Eventi

BORGO SAN DALMAZZO - BEGUDA, MADONNA DELLA NEVE

Domenica 3 agosto festeggiamenti patronali in occasione della festa patronale dedicata alla Madonna della Neve. Nel programma anche voli in elicottero e la terza edizione del “Beguda Motor Show”, raduno di auto d’epoca, sportive, moto e Vespe. Info: https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/

BOVES - MADONNA DEI BOSCHI, MADONNA DELLA NEVE

Domenica 3 agosto alle 9.30 S. Messa e a seguire aperitivo. Aperta la mostra solidale per raccolta fondi in favore dell’associazione “Tsara Zaza” che si occupa dell’accoglienza bambini in Madagascar, con composizioni di fiori freschi, secchi e ortaggi.

BRA - FRAZIONE RIVA, FESTA PATRONALE

Domenica 3 agosto S. Messa alle ore 10 e nel pomeriggio raduno ed esposizione di trattori. Alle ore 18 aperitivo, alle 20 “Cena dell’amicizia”. Info: 348 07 09 456 rivadibra@gmail.com

BUSCA, FESTIVAL MIRABILIA

Domenica 3 agosto nelle piazze della città, fitto calendario di spettacoli “Mirabilia on the Road”. Info: https://www.festivalmirabilia.it/

CANALE, FIERA DEL PESCO

Domenica 3 agosto nel centro storico di Canale si svolgerà la tradizionale “Fiera del pesco” con intrattenimento e enogastronomia. Info: 389 03 76 063.

CARAGLIO. VISITE AL FILATOIO

Domenica 3 agosto alle ore 11, 15.30 e 17.30 visite guidate al setificio piemontese. Info: 0171/618300.

CHIUSA DI PESIO, RADUNO ALPINI

Domenica 3 agosto, si terrà il 52° Raduno Intersezionale delle Penne Nere. Info: 334 72 81 173 - 338 36 24 139.

DEMONTE, VISITE ALLE MINIERE

Domenica 3 agosto, alle ore 10, visita guidata alla miniera di barite di Pietraporzio, adatta anche alle famiglie. Info: 328 20 32 182 - portadivalle@vallesturaexperience.it

DRONERO, MOSTRA MATTEO OLIVERO

Nel week end visitabile presso il Museo Mallè la mostra dedicata a Matteo Olivero. Info: 0171/908 704.

ENTRACQUE, VISITA CENTRALE ENEL

Domenica 3 agosto, alle ore 17, visita guidata alla centrale Enel Green Power. Info: 0171/978616.

GAMBASCA, SAN ROCCO E BALLI OCCITANI

Domenica 3 agosto alle ore 21 balli occitani con i Lou Serpent e polenta in piazzetta San Rocco.

LEQUIO BERRIA, FESTA SAN LORENZO

Domenica 3 agosto festa patronale di San Lorenzo. In programma serate musicali e gastronomiche, spettacoli teatrali, appuntamenti con l'arte e rassegna commerciale. Info: 339 77 11 205.

LA MORRA, MOSTRA "NO STORY TELLING"

Nel week end sarà visitabile la mostra di Domenico Falcone, a cura di Chiara Fissore, presso la storica Torre Campanaria di La Morra. L’ingresso alla mostra è libero dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Info: www.visitlamorra.it/

MARGARITA, SAN MAGNO

Domenica 3 agosto alle ore 10 raduno trattori, alle 11 S. Messa e benedizione mezzi, aperitivo e in serata cena con carne alla brace e “Caccia al tesoro notturna”. Info: 392 28 35 789.

MARMORA, SAGRA DEL MARGARO

Domenica 3 agosto comincia la 43a edizione della “Sagra del Margaro” con la giornata “En giurn obou lou marghier” con visite alle aziende e agli alpeggi dove si lavora il formaggio. Pranzo rustico con patate e macherun. Info: https://www.facebook.com/proloco.comune.marmora.cn.it

MONDOVÌ, BOCCE QUADRE

Domenica 3 agosto, in Piazza Maggiore, si svolgerà la tredicesima edizione del Campionato Italiano di Bocce Quadre. Spettacoli musicali con Clay, già vincitrice del contest “Y” dello scorso anno e di cabaret con Andrea Di Marco già a Zelig e Colorado. Alle ore 17.30 di domenica 3 agosto Attilio e Riccardo proporranno una straordinaria performance musicale. Info: 345 48 10 944 - https://boccequadremondovi.weebly.com/

MONFORTE D’ALBA, MONFORTINJAZZ 2025

Domenica 3 agosto, alle ore 21.30 presso auditorium Horszowski, concerto di chiusura con Edoardo Bennato. Info: https://www.monfortinjazz.it/

MONTALDO ROERO

BOSCO FATATO

Domenica 3 Agosto, dalle ore 20.30 alle 23.30, evento presso il Bosco Fatato 2025, dedicato ai bambini e alle loro famiglie, per vivere la magia in un castagneto secolare del Roero. Occorre raggiungere il paese di Montaldo Roero nella piazza principale, piazza Viglione, e con una breve passeggiata a piedi, raggiungere il Bosco Fatato. Info: 3779126516 www.fateglignomi.altervista.org

MONTEMALE - PIATTA SOPRANA, MADONNA DELLA NEVE

Domenica 3 agosto alle 15.30 celebrazioni religiose e a seguire degustazione torte e giochi per i più piccoli.

MONTEROSSO GRANA - SAN PIETRO: MERCATINO, BABACIU E FILM

Domenica 3 agosto dalle ore 9, mercatino ed esposizione di “Babaciu”. Alle 10 S. Messa con banda musicale di Caraglio, pranzo e pomeriggio di giochi ed esibizione di acrobazia aerea. Alle ore 21.00 verrà proiettato il film "Don Romano Fiandra - La costruzione di un sogno" realizzata con la regia di Andrea Fantino e con un'intervista a cura di Fredo Valla. Ingresso libero.

NEIVE, LANGHE PHOTO FESTIVAL 2025

Nel week end visitabile nel centro storico di Neive il Festival dedicato all’Arte Fotografica, con 8 mostre con oltre 250 fotografie esposte e promosso dall’Associazione Culturale LAC. Info: https://www.langhephotofestival.com/infoetickets

NIELLA TANARO - BORGO, MUSICA SULL'AIA

Domenica 3 agosto, alle ore 21, concerto di apertura XXXI edizione della manifestazione Rosa Fragrans con Ring Around Roses - Ensemble di voci femminili. Info: https://www.proloconiellatanaro.com/

ORMEA, LA GIOIA DEL COLORE

Nel week end sarà visitabile presso la Sala delle Meridiane in Via Roma 3, la mostra d’arte contemporanea "La gioia del colore" di Fiorenza Biancheri e Antonio Celia. Info: 349 07 72 645.

ORMEA, FESTA RIFUGIO VALCAIRA

Domenica 3 agosto la Sezione CAI di Ormea organizza la “Festa della montagna”, una giornata di convivialità e natura al Rifugio Valcaira Ezio Arduino, alle pendici del Pizzo di Ormea. Il rifugio è raggiungibile a piedi da Chionea (2.30 h), Quarzina (2.30 h), Colma (1.30 h) e dal Castello di Quarzina (1.00 h). Info: caiormea@libero.it

PEVERAGNO - PRADEBONI, FESTA PATRONALE

Domenica 3 agosto dalle 9.30 “Ritrovo in Vespa”, raduno ed esposizione del mezzo a due ruote più amato dagli italiani. Alle 14 camminata “Gira e tuira” e alle 16.30 balli occitani. Dalle 20 “Ula al Furn”.

RACCONIGI, AUGURI A MARIA JOSÈ

Domenica 3 agosto, alle ore 11.30 e 14.45 speciale visita guidata al Castello di Racconigi, in occasione dell'anniversario della nascita della principessa Maria Josè del Belgio, la quale soggiornò nel castello con il marito Umberto I di Savoia. Info: https://www.cuneoalps.it/

RITTANA, FESTA CHIOT ROSA

Domenica 3 agosto, con ritrovo alle 10.30, festa del Chiot Rosa “Memoria della Resistenza e della civiltà alpina”, con alzabandiera, omaggio al cippo del Caduti, S. Messa, polentata e nel pomeriggio musica e balli.

SALICETO, FESTA DI SAN LORENZO

Domenica 3 agosto dalle 19.30 cena menu pesce e a seguire musica Abba Fever.

SAMPEYRE, MERCATO DI CROCETTA PIÙ

Domenica 3 agosto dalle 8 alle 18 in piazza della Vittoria si terrà il celebre mercato ambulante torinese.

SAMPEYRE - BORGATA CAYRE, BALEN E FAZEN FESTO

Domenica 3 agosto alle ore 17 in borgata Cayre rassegna di musica occitana con i suonatori della valle.

SAN GIACOMO DI ROBURENT, 15° GIRO PROVINCIA GRANDA

Domenica 3 agosto tappa in linea al mattino (mattina): San Giacomo Di Roburent – San Giacomo Di Roburent. Info: 333 81 01 123

VALDIERI, MERCATINO E FESTA A MADONNA DEL COLLETTO

Domenica 3 agosto festa religiosa dedicata alla Madonna del Colletto con celebrazione liturgica e polentata alle 12.

VALDIERI - SANT’ANNA, GRANDE POLENTATA

Domenica 3 agosto, alle ore 12.30, presso la tettoia dell'Ecomuseo della Segale a Sant'Anna di Valdieri, "Grande Polentata" organizzata dalla Pro Loco. A seguire musica con Dj Dakyj. Info: prolocosannavaldieri@gmail.com

VALDIERI, ESCURSIONE GUIDATA

Domenica 3 agosto con ritrovo alle 9.30 presso il centro visita del Parco a Terme di Valdieri, escursione guidata “Fortificazione di confine: Valscura” Info: www.areeprotettealpimarittime.it/

VERNANTE, PASSIONE MALEDETTA E CECILIA MON AMOUR

Domenica 3 agosto alle 21.30, in Piazza de l'Ala, concerto del gruppo "Cecilia Mon Amour". Cover da De André ai Pinguini Tattici Nucleari. Ingresso libero. Info: 0171/920550.

VILLAFALLETTO - TERMINE, MADONNA DELLA NEVE

Domenica 3 agosto alle ore 11 S. Messa con concerto sul sagrato della banda musicale “Conte Corrado Falletti”. Nel pomeriggio giochi popolari e per bambini.

VILLANOVA MONDOVÌ, CONCERTO A SANTA LUCIA

Domenica 3 agosto, alle ore 17, presso il santuario di Santa Lucia, esibizione del gruppo di ottoni “Evolvebrass”. A partire dalle 14.45 possibili le visite guidate al complesso religioso e alla mostra di cimeli storici. Info: santa-lucia.villanova@gmail.com

VILLAR SAN COSTANZO - ARTESIO, MADONNA DELLA NEVE

Domenica 3 agosto festa patronale nella frazione con cene conviviali e concerto del gruppo “John Deer”.

VILLAR SAN COSTANZO, HISTORIA MEDIEVALIS

Domenica 3 agosto dalle 10 alle 18, presso il Parco Cannetum, sarà possibile partecipare a “Historia Medievalis”, evento con arti e mestieri, giochi per bambini, arco storico, battaglie medievali, mercatino. Info: https://www.facebook.com/autavalmairo.it rievocazionelarc@gmail.com

VINADIO, MOSTRA FOTOGRAFICA MARAMAN