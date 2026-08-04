Ancora roghi di sterpaglie in tutta la provincia: cinque gli interventi già compiuti nella giornata di oggi

Toccano diverse zone della provincia i piccoli incendi che da alcuni giorni impegnano vigili del fuoco e volontari dell’associazione Antincendi Boschivi (Aib).

La giornata di oggi – martedì 4 agosto – non ha fatto eccezione, con roghi di sterpaglie verificatisi nei territori di Alba, tra il Roero e la provincia di Torino a Sommariva del Bosco e Ceresole d’Alba, poi nel Monregalese, a Priero, e quindi a San Damiano Macra.

Nei diversi casi sono stati coinvolti i distaccamenti di vigili del fuoco più prossimi per area, da quello dei permanenti di Alba a quelli di volontari da Bra e Sommariva del Bosco, la zona compresa tra Albese e Braidese, insieme a volontari Aib.

Favoriti dal grande caldo delle ultime settimane, tutti sono stati spenti rapidamente, prima che potessero produrre maggiori danni.